Lettre de félicitations du PM au chanteur Duc Phuc, vainqueur de l'Intervision 2025

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations au chanteur Duc Phuc, représentant du Vietnam, pour sa victoire éclatante au concours musical international Intervision 2025, louant ses efforts remarquables et sa performance exceptionnelle.

Photo : VNA/CVN

Dans une lettre adressée à l'artiste et aux mélomanes, le chef du gouvernement a exprimé sa grande joie à l'annonce du triomphe du représentant vietnamien lors de cet événement prestigieux, qui a réuni à Moscou de nombreux talents de premier plan.

Au nom du gouvernement, le PM a salué les efforts inlassables de Duc Phuc et son éclatant succès. Sa voix puissante et sa prestation visuellement captivante ont insufflé une âme nouvelle à la chanson "Phu Dông Thiên Vuong", inspirée par un poème sur le bambou vietnamien, retraçant l'histoire de la force de l'unité, du courage indomptable et de l'aspiration à s'élever du peuple vietnamien.

Le PM a souligné que cette victoire représente non seulement un immense honneur personnel pour Duc Phuc, mais aussi une fierté collective pour la musique contemporaine et la culture vietnamienne. La première participation du Vietnam à l'Intervision 2025, après plusieurs années d'interruption, a transmis un message puissant d'unité et d'amitié, prouvant que "la musique transcende toutes les divergences pour rassembler les peuples du monde entier".

Le gouvernement a exprimé l'espoir et la ferme conviction que cette victoire à l'Intervision 2025 servirait de moteur à Duc Phuc, ainsi qu'à l'ensemble des artistes vietnamiens, pour continuer à développer leurs talents, à innover sans cesse et à contribuer activement au développement de la musique nationale et à la promotion de la culture vietnamienne à l'échelle mondiale. Cette réussite est également une source d'inspiration puissante pour la jeunesse vietnamienne, l'encourageant à poursuivre leurs contributions et leur création et à enrichir le courant de la civilisation humaine par l'essence du Vietnam.

En fin, le PM a adressé à Duc Phuc ainsi qu'à l'ensemble des artistes vietnamiens ses vœux de pleine santé et d'une énergie inépuisable, afin qu'ils puissent se consacrer pleinement au public, tant national qu'international, et graver l'empreinte du Vietnam dans le cœur des spectateurs du monde entier.

VNA/CVN