Le créateur Trân Hùng dévoile sa collection à la Fashion Week de Londres 2026

Le créateur vietnamien Trân Hùng a récemment présenté sa dernière collection à la 41 e édition de la Fashion Week de Londres. Il s’agissait de la 14 e fois que son travail était présenté lors de cet événement mondial de la mode, tenu du jeudi 18 septembre au lundi 22 septembre et connu pour être un vivier de talents.

Photo : TT/CVN

La collection, intitulée "Printemps, été, automne, hiver… et printemps 2026", a été présentée à Christ Church Spitalfields, à Londres. Inspirée par le cycle infini de la vie et la rotation perpétuelle des quatre saisons, elle reflète également le mouvement du Soleil et de la Lune, du jour et de la nuit.

Avec ses 44 modèles, dont 7 pour enfants, 17 pour femmes et 20 pour hommes, Trân Hung et son équipe ont consacré 10 mois de travail acharné à la création de cette collection.Les matières principales sont la soie vietnamienne, la laine importée d’Italie et le tulle de soie, ornés de techniques d’embellissement artisanales complexes.

Les créations sont ornées de 3.000 fleurs en laine, 400.000 cristaux Swarovski et 600.000 perles de verre Miyuki du Japon.

Né en 1988 dans la province de Lào Cai, Trân Hùng s’est fait connaître grâce à sa deuxième place au Project Runway Vietnam 2015 et est aujourd’hui membre du British Fashion Council, organisateur de la Fashion Week de Londres.

À ce jour, 13 de ses collections ont été présentées sur le site officiel de la Fashion Week de Londres.

Ses créations ont également été portées par des célébrités internationales telles qu’Ariana Grande, Nicola Coughlan, Leigh-Anne, Heart Evangelista, Vick Hope et AJ Odudu.

Organisée deux fois par an, en juin et en septembre, la Fashion Week de Londres est l’un des quatre grands événements de la mode au monde, aux côtés de New York, Milan et Paris.

