Fête des courses de taureaux des sept montagnes à An Giang

Chaque année, la Fête des courses de taureaux des sept montagnes est organisée à l’occasion de Sene Dolta, la fête traditionnelle des Khmers du Sud. Cet événement n’est pas seulement porteur de la richesse culturelle des populations rizicoles, mais constitue aussi un sport traditionnel spécifique des Khmers de la province d’An Giang, contribuant à préserver l’identité culturelle et à renforcer l’unité nationale.

L’empreinte d’un patrimoine

Personne ne sait exactement quand les courses de taureaux ont commencé. Les anciens Khmers se souviennent seulement qu’autrefois, on appelait cela “aller avec les taureaux”, puis, plus tard, “faire courir les taureaux”.

Le vénérable Chau Son, membre de l’Administration provinciale du Sangha bouddhiste du Vietnam à An Giang et responsable de la pagode Ta Pa, explique : "La Fête des courses de taureaux reflète la culture unique des Khmers des sept montagnes. Elle a lieu pendant la période creuse des travaux agricoles, liée aux pagodes et au bouddhisme theravāda, notamment à la fête de Sene Dolta (culte des ancêtres), une pratique agricole traditionnelle qui renforce fortement la cohésion communautaire."

Selon lui, la date des courses coïncide avec les semailles du riz d’automne-hiver. Les Khmers apportaient alors leurs taureaux pour labourer gratuitement les rizières de la pagode, une pratique appelée labour bénévole. Après le labour, ils faisaient courir les taureaux pour voir lesquels étaient les plus rapides et les plus vigoureux.

"Les bonzes, voyant la ferveur des habitants, ont commencé à organiser officiellement la compétition. Les paires de taureaux gagnantes recevaient des prix symboliques : cordes en argent ou clochettes. Peu à peu, l’événement a pris de l’ampleur, devenant la fête traditionnelle des Khmers pendant Sene Dolta", raconte le Vénérable Chau Son.

Une préparation minutieuse

Les taureaux de course sont très coûteux et soigneusement sélectionnés. Deux mois avant la compétition, ils sont entraînés quotidiennement. Les propriétaires les soignent avec une attention particulière : moustiquaires pour éviter les piqûres, œufs pour fortifier, herbe tendre et nutritive pour la rapidité - jamais de paille sèche, car elle rend les taureaux trop gras et lents.

Chau Khon, habitant de Ba Chuc et propriétaire de la paire N°09, vainqueur de l’édition 2025, confie sa fierté : "Gagner n’est pas une fin en soi, mais c’est une immense joie et une fierté pour tout le village. Participer aux courses, c’est aussi préserver et transmettre la culture de notre peuple. Et la victoire symbolise toujours l’espoir d’une récolte abondante."

Efforts pour préserver une tradition

Lê Trung Hô, vice-président du Comité populaire de la province d’An Giang, rappelle qu’en 1989, le Comité populaire de la commune d’Ô Lâm, district de Tri Tôn, a organisé pour la première fois la course de taureaux.

En 1992, l’événement est devenu annuel, généralement entre fin août et début septembre du calendrier lunaire, en alternance entre la rizière de la pagode Ta Miệt (commune de Lương Phi) et celle de la pagode Thơ Mít (commune de Vĩnh Trung).

La région de Tri Tôn - Tịnh Biên, avec ses rizières à sol sablonneux sous une mince couche de boue, offre des conditions idéales : les taureaux courent vite sans s’enliser, les herses et les cavaliers glissent sur la surface boueuse, rendant la compétition spectaculaire.

En 2004, la province a élevé la course au rang de festival culturel traditionnel, avec une organisation plus vaste, ouverte à d’autres districts.

En 2016, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inscrit la Fête des courses de taureaux des sept montagnes d'An Giang au patrimoine culturel immatériel national.

Le jour de la course, des dizaines de milliers de spectateurs, locaux et touristes, viennent tôt pour avoir une bonne place, apportant nourriture et boissons, car la fête dure toute la journée. Des centaines de journalistes vietnamiens et étrangers couvrent également l’événement, offrant une occasion unique de promouvoir An Giang auprès du pays et du monde.

Depuis 2020, An Giang met en œuvre un projet de préservation et de valorisation de la Fête des courses de taureaux des sept montagnes. L’objectif est de développer simultanément culture et économie locale, tout en sensibilisant la population à la valeur du patrimoine.

À terme, la province souhaite élever l’événement au rang de fête des Khmers du Delta du Mékong, avant d’en faire une course internationale de taureaux organisée à An Giang.

Texte et photos : Quang Châu/CVN