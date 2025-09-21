La version vietnamienne du magazine américain Esquire fait ses débuts au Vietnam

La version vietnamienne du magazine américain Esquire a été officiellement lancée le 19 septembre à Hô Chi-Minh-Ville (Sud).

Photo : VNA/CVN

Esquire Vietnam propose des informations sur la mode, le style, les voyages, la gastronomie, la culture et les expériences raffinées, ciblant les hommes de 30 à 50 ans.

Ce magazine est coédité par le magazine électronique Thê gioi Di san (Patrimoine mondial), sous l’égide de l’Association du patrimoine culturel du Vietnam et de Sunflower Media.

Lors du lancement du magazine, Trân Dang Khoa, rédacteur en chef du magazine, a déclaré : "Publié pour la première fois aux États-Unis en 1933, +Esquire+ est depuis longtemps synonyme de certains des plus grands écrivains du XXe siècle, dont Ernest Hemingway, qui a remporté le prix Pulitzer en 1953 et le prix Nobel de littérature en 1954".

" Pour Esquire Việt Nam, nous souhaitons célébrer l’identité vietnamienne dans un contexte mondial en pleine mutation, en mettant en lumière des Vietnamiens modernes, dynamiques, sophistiqués, créatifs et profondément engagés dans la construction d’une nation plus forte".

Le premier numéro met en vedette l’acteur Liên Binh Phat en couverture. L’acteur de 35 ans a déclaré : "Je suis honoré de collaborer avec +Esquire Việt Nam+ et de figurer en couverture de ce premier numéro. J’espère que cet article inspirera les lecteurs".

L’acteur est devenu célèbre après avoir remporté le Cerf-volant d’or du meilleur acteur pour son rôle d’interprète de cai luong (théâtre classique rénové) dans "Song Lang" (La Boîte à claquettes), qui retrace les 100 ans d’histoire et de développement du cải lương, un genre théâtral traditionnel du Sud.

Il est également nominé pour le prix du meilleur acteur dans une série télévisée aux Golden Bell Awards 2025 pour son rôle dans la coproduction taïwano-vietnamienne "The Outlaw Doctor", devenant ainsi le premier artiste vietnamien à être nominé pour l’un des prix cinématographiques les plus prestigieux de Taïwan (Chine).

De plus, ce premier numéro présente 30 personnalités qui ont influencé différents domaines au Vietnam, allant de l’information, des affaires et des médias de masse au sport, à la musique et au cinéma, notamment le PDG de Vietcetera Hao Trân, le diplomate américain et ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam Ted Osius, le designer Ly Qui Khanh, le taekwondoïste Dào Thanh Phong et le danseur Dang Quân.

La publication propose des récits approfondis présentés sous forme d’entretiens, d’analyses, d’articles de fond et de guides pratiques.

Esquire Việt Nam paraît en mars, juin, septembre et décembre. Il est disponible sur le site Web www.esquire.vn et sur les plateformes de médias sociaux Facebook et Instagram.

VNA/CVN