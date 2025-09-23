Le Venezuela salue l'initiative du Vietnam pour la Journée internationale de la culture et des arts

L'initiative vietnamienne d'organiser la Journée internationale de la culture et des arts à Hanoï début octobre a reçu un accueil chaleureux de la part de la communauté internationale, notamment du Venezuela, qui la considère comme une contribution significative à la promotion de la solidarité, de la compréhension mutuelle et du développement durable entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, le ministre vénézuélien de la Culture, Ernesto Villegas, a souligné que l'organisation par le Vietnam d'un événement culturel international de grande envergure témoignait du rôle de plus en plus actif du pays dans la promotion des échanges et de l'intégration culturelle mondiale. Selon lui, cet événement mettra l'être humain au centre, la culture comme fondement et l'art comme lien entre les nations.

Ernesto Villegas a annoncé que le Venezuela enverrait une délégation artistique au Vietnam, comprenant le groupe de musique traditionnelle Tamboriprimo, figure emblématique de la musique autochtone avec plus de 25 ans de carrière, l'artiste et député Alí Alejandro Primera, petit-fils de l'artiste et révolutionnaire Ali Primera, apportera à Hanoï des mélodies profondément liées au Vietnam à travers la figure de Hô Chi Minh.

En réponse, l'ambassadeur Vu Trung My a exprimé sa gratitude pour la participation du Venezuela, soulignant que la présence de la délégation artistique vénézuélienne serait un point d'orgue significatif, enrichissant le tableau multicolore de cette fête culturelle et renforçant ainsi l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Venezuela.

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassadeur vietnamien, la Journée internationale de la culture et des arts se déroulera les 4 et 5 octobre à la Cité impériale de Thang Long, site du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Le programme comprendra diverses activités telles que spectacles artistiques, exposition d'art, défilé de mode, projection de films, présentation culinaire et exposition internationale de livres.

Adoptant la devise "La culture est le fondement - L'art est le moyen", l'événement vise à devenir une activité diplomatique culturelle annuelle, d'envergure internationale et portant une forte empreinte vietnamienne.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur vietnamien a offert au ministre vénézuélien de la Culture Ernesto Villegas plusieurs œuvres représentatives du Président Hô Chi Minh, telles que Carnets de prison et Pensée militaire de Hô Chi Minh, exprimant le lien culturel et le partage des valeurs durables entre les deux nations.

VNA/CVN