Une exposition de peintures au Temple de la Littérature célèbre la beauté du Vietnam

Le Temple de la Littérature accueille, depuis le 21 septembre, une exposition de peintures ayant pour thème "Proudly Vietnamese". Cette exposition présente 40 œuvres réalisées par 39 peintres de tout le pays, qui illustrent la richesse de l'histoire, de la culture et du peuple vietnamien.

>> "Les étoiles dans la nuit" de la peintre Mai Thị Kim Uyên

>> Exposition de peintures laquées "Renaissance"

Chaque toile raconte une histoire unique, évoquant des souvenirs d'enfance, des scènes de la vie quotidienne et de travail, tout en reflétant la diversité des traditions et des coutumes locales.

Photo : VNA/CVN

À travers leur art, les peintres expriment un profond attachement à leur patrie et cherchent à transmettre cet amour au public, en particulier aux jeunes.

Selon Nguyên Thi Mai, du Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, à travers l'exposition, les organisateurs souhaitent offrir au public une vision pleine d'amour d'un Vietnam beau et accueillant, à travers ses paysages et ses habitants.

"Nous découvrons ici des images et des sourires d'enfants, la joie dans le labeur quotidien, dépeints avec une émotion sincère et une grande créativité", a-t-elle souligné.

Elle a également précisé que le Temple de la Littérature, en plus d'honorer la tradition d'apprentissage et le respect des enseignants, est devenu un espace de création qui soutient les jeunes artistes dans la diffusion des valeurs culturelles et artistiques.

L'exposition est ouverte au public jusqu'au 30 septembre 2025.

VNA/CVN