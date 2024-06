Vacances de rêve en baie de Lan Ha

>> La baie de Lan Ha, paradis des amoureux de la nature

>> Balade en kayak dans la baie de Lan Ha

>> La baie de Lan Ha parmi les paysages marins les plus époustouflants de la planète

Photo : CTV/CVN

La baie de Lan Ha est située dans l’archipel de Cát Bà, à l’est de la ville de Hai Phong (Nord). Elle comprend plus de 400 îles et îlots, ainsi que 139 plages, sur une superficie de plus de 7.000 ha.

Avec sa beauté sauvage, Lan Ha a un attrait particulier car ses plages n’ont pas été beaucoup exploitées par l’homme. Ces derniers temps, elle est devenue une destination de plus en plus attrayante pour les voyageurs. Ces derniers peuvent s’adonner à des activités nautiques et découvrir la vie d’un village de pêcheurs.

Photo : CTV/CVN

Cette baie est plus belle en automne et en hiver. Pendant cette période, les températures agréables créent des conditions idéales pour l’explorer. De plus, ces deux saisons sont également peu pluvieuses, ce qui permet aux touristes de participer plus facilement à des activités en plein air. En kayak ou en bateau-panier, ils peuvent découvrir des grottes mystérieuses et des plages immaculées. Escalader un sommet pour profiter d’une vue panoramique de la baie est une expérience mémorable.

Sites à explorer

Photo : CTV/CVN

Les touristes peuvent aussi se rendre sur l’île de Nam Cát, située non loin de la baie de Lan Ha, en bateau en moins de 15 minutes. Parce qu’elle se trouve loin du continent, elle conserve encore son aspect sauvage. Des maisons sur pilotis et des établissements d’hébergement fabriqués à partir de matériaux naturels permettent aux visiteurs de s’immerger dans la vie locale.

Cua Van est un village de pêcheurs traditionnel situé sur la côte de la baie de Lan Ha, où les voyageurs ont l’occasion de mieux comprendre la culture locale.

L’un des endroits attirant le plus les visiteurs dans la baie est la grotte Luôn, en forme d’arc, uniquement accessible en kayak ou en petit bateau.

Côté gastronomie, la baie de Lan Ha ravit également les visiteurs par la diversité de ses délicieux fruits de mer.

Nguyên Thành/CVN