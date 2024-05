La vallée de Liên Minh : un trésor caché de l'île de Cat Bà

La vallée de Liên Minh, située sur l'île de Cat Bà, près de la ville portuaire de Hai Phong (Nord), attire de nombreux visiteurs malgré un accès relativement complexe. Cette destination est renommée pour son paysage verdoyant et frais ainsi que pour ses spécialités culinaires.

Photo : CTV/CVN

À environ 10 km du centre-ville de Cat Bà, la vallée de Liên Minh est nichée dans le village du même nom, dans la commune de Trân Châu, sur l'île de Cat Bà, dans le district de Cat Hai, Hai Phong. C’est une destination touristique attrayante pour de nombreux voyageurs en quête de nature idyllique et sauvage.

La vallée de Liên Minh, également connue sous le nom de vallée des Papillons, est située au cœur d'un village montagnard, à la plus haute altitude de l'île de Cat Bà. Autrefois difficile d'accès, la route menant à la vallée est maintenant pavée, facilitant ainsi le déplacement des touristes.

Selon Duong Giang, un touriste originaire de Hai Phong, les voitures et les motos peuvent emprunter toute la route jusqu'à la vallée, mais il est conseillé de rouler à une vitesse modérée en raison de certains tronçons très escarpés. "C'est également une route traversant la forêt, donc par beau temps, le paysage est magnifique. De plus, de chaque côté de la route se trouvent de vieilles petites maisons typiques des habitants de Liên Minh, reflétant le charme rural du Nord", explique le jeune homme.

Au cœur de la vallée de Liên Minh se trouve une large clairière au sein de la réserve naturelle de Cat Bà. L'air y est frais, ce qui en fait un lieu de camping prisé pour de nombreux visiteurs.

Quang, un passionné de camping de Hai Phong, a fait un voyage dans la vallée de Liên Minh avec des amis pendant le Nouvel An lunaire du Dragon. Le groupe de Quang y a passé toute la journée car la route était très praticable, et il ne fallait que quelques heures pour se rendre du centre-ville de Hai Phong à l'île de Cat Bà.

"On peut facilement trouver la vallée de Liên Minh en suivant les indications de Google Map. Les motos et les voitures peuvent atteindre le site de camping sans aucun péage. La route sur l'île de Cat Bà est également très belle, bordée d'un côté par des falaises et de l'autre par la mer", précise Quang.

Ce touriste a été impressionné par la vallée de Liên Minh en raison de sa beauté naturelle préservée, dépourvue d'activités touristiques et commerciales. Il souligne l'importance de la préservation de l'environnement, incitant les visiteurs à ne pas laisser de déchets derrière eux.

Photo : CTV/CVN

Outre le camping, cet endroit est également idéal pour les amateurs d'escalade en raison de ses hautes montagnes. La moitié de la vallée de Liên Minh est entourée de forêts sur des montagnes calcaires, abritant ainsi de nombreuses espèces de faune et de flore indigènes.

En visitant cet endroit en mars, les visiteurs pourront admirer la saison des fleurs de myrte, qui colore tout le territoire de violet. En décembre, la vallée se couvre de fleurs de roseaux. En début d'été (vers la fin du mois de mars, début avril), les visiteurs pourront également être émerveillés par les papillons par milliers, d'où le surnom de "vallée des Papillons".

Photo : CTV/CVN

Comme la vallée de Liên Minh est basse, elle est sujette aux inondations pendant la saison des pluies, de mai à juillet. Les touristes sont donc invités à vérifier les prévisions météorologiques avant leur voyage pour éviter les mauvaises surprises.

Outre son paysage verdoyant, la vallée de Liên Minh attire également les visiteurs avec ses délicieuses spécialités, notamment le plat de poulet "dormant sur les arbres".

Les poulets élevés dans cette région sont en liberté dans la nature, cherchant leur nourriture dans la forêt, grimpant aux montagnes et dormant dans les arbres chaque jour. Leur viande est donc ferme et savoureuse. Les habitants locaux préparent souvent ce "poulet endormi sur les arbres" de manière simple, en le faisant bouillir, ou griller dans des feuilles de bananier sauvage.

Si vous avez l'occasion de visiter l'île de Cat Bà, en plus de découvrir la vallée de Liên Minh, vous pouvez également explorer d'autres destinations intéressantes telles que le village de pêcheurs de Cai Bè et l'ancien village de Viêt Hai, et vous essayer à la baignade, l'escalade, ou la pêche nocturne au calamar.

Hoàng Lan/CVN