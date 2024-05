Cát Bà : la beauté sauvage d’un patrimoine naturel mondial

L’archipel de Cát Bà, district de Cát Hai, ville de Hai Phong (Nord), comprend 388 îles et îlots composant un paysage merveilleux et magnifique.

Photo : CTV/CVN

Situé à quelque 30 km du centre-ville de Hai Phong et environ 140 km de Hanoï, l’archipel de Cát Bà est au cœur du golfe du Tonkin.

Le site baie de Ha Long - archipel de Cát Bà a été inscrit au patrimoine naturel mondial en septembre 2023 par l’UNESCO.

C’est une destination attrayante d’écotourisme et de villégiature grâce - entre autres - à un riche écosystème. Ce merveilleux site naturel abrite des plages de sable blanc attirant les foules l’été, pour plonger dans les eaux limpides avant d’aller participer à d’autres activités passionnantes telles que l’escalade de falaises, la plongée sous-marine, ou encore une nuit en bateau. Les itinéraires les plus populaires sont l’exploration de la baie de Lan Ha, du Parc national de Cát Bà, de grottes sauvages, du village de pêcheurs, la pratique du kayak…

Toutes les îles de la baie de Lan Ha sont couvertes de végétation. Si vous avez de la chance, vous pourrez parfois rencontrer des rares langurs de Cát Bà, une espèce de primate endémique de l’archipel.

Photo : VNA/CVN

De mai à septembre est la période idéale pour découvrir ce magnifique archipel au patrimoine grandiose. L’eau y est claire et les températures propices aux activités nautiques.

Une perle en pleine mer

Parmi la centaine de plages que compte l’archipel de Cát Bà, les plus connues sont Cát Co 1, 2 et 3. Bordée par des eaux cristallines et des falaises, la grande plage de Cát Co 1 est la plus belle de l’île, ce qui en fait le choix préféré des touristes. Les eaux turquoises de Cát Co 2 et Cát Co 3, et la végétation luxuriante qui les entoure donnent à ces plages tranquilles un caractère mystérieux. Ces trois plages disposent de complexes hôteliers de luxe. Les visiteurs peuvent y admirer le coucher de soleil tout en dégustant des festins de fruits de mer.

D’une superficie de 153 km², l’île de Cát Bà est une zone karstique tropicale, dont les 70 m d’altitude au-dessus du niveau de la mer créent un paysage pittoresque. L’île principale est couverte de forêts vierges sur des montagnes calcaires où l’écotourisme est encouragé. Au sud-est de l’île se trouve la baie de Lan Ha, avec un certain nombre de plages petites mais propres, sans grosses vagues, propices au développement de la baignade et du tourisme de villégiature. La route qui traverse l’île de Cát Bà, de près de 30 km, compte de nombreux cols sinueux et raides. Elle suit le bord de mer et traverse le parc national aux charmants paysages naturels et ruraux.

Photo : CTV/CVN

En arrivant sur l’île principale, les touristes s’immergent dans le quotidien des ménages de pêcheurs. L’une des activités les plus intéressantes est la découverte des villages de pêcheurs où les gens vivent sur l’eau, entre aquaculture et pêche, tels que Cai Bèo, Cua Van et Van Bôi. Celui de Cai Bèo est situé juste à côté du port du même nom et donc facile d’accès. Les voyageurs ont la possibilité de découvrir la vie des pêcheurs, d’admirer des espèces de fruits de mer en cage ou de déguster des spécialités locales.

Le village de Viêt Hai, lui, est célèbre pour ses activités d’écotourisme telles que le vélo, la randonnée en forêt. Il existe trois façons de s’y rendre : le canoë, le bateau à moteur et la randonnée à travers le Parc national. Particulièrement appréciable, la route côtière menant au village de Viêt Hai traverse des grottes, des plantations d’arbres centenaires et des rizières. Le village propose des services, d’hébergements dans des homestays.

Il reste encore de nombreux endroits à visiter. Rendez-vous pour de prochaines découvertes.

MINH CHAU/CVN