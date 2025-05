Vesak 2025, une célébration qui a transcendé les frontières

La 20 e Journée du Vesak des Nations unies, organisée à Hô Chi Minh-Ville, a rassemblé plus de 2.700 délégués. Cet événement majeur a culminé avec une déclaration historique soulignant le rôle du bouddhisme dans la promotion de la paix mondiale, de la solidarité et de la tolérance face aux défis globaux urgents.

Photo : VNA/CVN

Le Vesak 2025, qui s’est tenu du 6 au 8 mai dans la mégapole du Sud, a attiré plus de 2.700 délégués, dont environ 1.300 venus de 85 pays et territoires. Placé sous le thème “Unité et inclusion pour la dignité humaine : perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable” (Unity and Inclusivity for Human Dignity : Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development), ce rassemblement a été organisé solennellement par l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) et le Conseil international pour la Journée du Vesak (ICDV).

Il s’agissait de la quatrième fois que le Vietnam accueillait cette célébration bouddhiste internationale, après Hanoï en 2008, Ninh Binh en 2014 et Hà Nam en 2019. L’édition 2025, la première organisée à Hô Chi Minh-Ville, a mis en lumière la richesse spirituelle et culturelle du pays, tout en soulignant l’engagement du Vietnam pour la liberté religieuse et la promotion des valeurs bouddhistes en faveur de la paix et du développement durable à l’échelle mondiale.

Le Vesak commémore la naissance, l’illumination et le Parinirvana (mort) du Bouddha. Reconnu par les Nations unies en 1999 comme journée culturelle et religieuse internationale, cette fête est devenue un symbole de paix, de compassion et de sagesse.

L’édition 2025 de cette célébration bouddhiste majeure constitue l’un des événements internationaux les plus importants de l’année pour la diplomatie culturelle de l’EBV et même du pays. Elle a permis de présenter l’image d’un Vietnam pacifiste et hospitalier, empreint de solidarité et d’harmonie, tout en promouvant le développement et la prospérité, 50 ans après la réunification nationale. Elle a également offert l’occasion d’affirmer, auprès de la communauté internationale, la politique constante de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion menée par le Parti et l’État vietnamiens, tout en valorisant les acquis nationaux en termes de religions au service du développement touristique et économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a adressé un message vidéo de félicitations. Il y a salué le rôle du bouddhisme dans la promotion d’une culture de paix, du respect de l’environnement et du dialogue entre les peuples : “En ces temps troublés, le Vesak nous rappelle que la compassion, la non-violence et la compréhension sont plus que jamais nécessaires”.

Le Vesak de cette année n’était pas seulement une occasion de commémorer trois événements majeurs de la vie du Bouddha, mais aussi une journée de convergence culturelle et spirituelle mondiale. L’humanité s’y est tournée vers les valeurs universelles de la sagesse bouddhiste : compassion, lucidité et paix pour le monde d’aujourd’hui. “Le thème de cette édition constituait un message plus urgent que jamais, porteur d’une signification humaine profonde et contemporaine que la communauté bouddhiste souhaite adresser au monde entier”, a indiqué le patriarche suprême adjoint, président du Conseil d’administration de l’EBV et président du comité national d’organisation du Vesak 2025, le vénérable Thich Thiên Nhon.

Il a souligné avec une fierté palpable la contribution inestimable du bouddhisme vietnamien à la victoire héroïque de la nation. Il a rappelé la flamme sacrificielle du cœur immortel du bodhisattva Thich Quang Duc, symbole puissant d’un engagement profond, ainsi que le dévouement constant d’innombrables générations de moines, de nonnes et de fidèles qui ont consacré leur existence à la cause de la libération nationale. Ce glorieux parcours historique des cinquante dernières années atteste de la voie privilégiée par le peuple vietnamien : celle de la solidarité, de la tolérance et de l’édification d’une société où la paix et le bonheur sont désormais plus accessibles à tous. C’est ce chemin empreint de résilience et d’unité qui permet aujourd’hui au Vietnam de s’engager avec confiance dans une nouvelle ère de croissance, de prospérité et de développement.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayaka a également exprimé son honneur d’assister au Vesak 2025 au Vietnam - “un pays miraculeux qui a accompli des réalisations extraordinaires grâce à sa persévérance, son courage et sa détermination, malgré les séquelles de la guerre”. Cet événement, a-t-il affirmé, incarne les valeurs spirituelles du Bouddha - compassion, bonté et paix - et rappelle que ces valeurs sont d’autant plus précieuses dans un monde confronté à de multiples instabilités, inégalités, tragédies et conflits.

Présent à la cérémonie d’ouverture de l’événement le 6 mai, le président de la République, Luong Cuong, a salué avec force la pertinence du thème du Vesak 2025, le considérant comme un message crucial dans un monde confronté à des défis complexes: conflits persistants, inégalités croissantes, urgence climatique et crise éthique globale. Ce thème, véritable appel à l’action, témoigne de la détermination inébranlable des Nations unies à catalyser des initiatives sociales d’envergure pour bâtir un monde de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable.

Il magnifie les valeurs universelles de tolérance, d’harmonie, de bonté et de compassion, héritées de l’enseignement du Bouddha, nous invitant à unir nos efforts pour construire un avenir de paix et de bonheur partagé.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État vietnamien a rappelé qu’au cours des 2.000 dernières années, le bouddhisme était devenu une composante indissociable de la vie culturelle et spirituelle du peuple vietnamien. Les valeurs bouddhistes telles que le patriotisme, la tolérance et la bienveillance ont imprégné l’âme vietnamienne et contribué à forger l’identité culturelle de la nation. Aujourd’hui, l’EBV perpétue cette tradition et participe activement à la cause de construction et de défense de la Patrie. Des dizaines de milliers de moines, de nonnes et de fidèles bouddhistes à travers le pays ont apporté des contributions importantes à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) au Vietnam, a-t-il souligné.

Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une importance constante et significative à la liberté de croyance et de religion, mettant en œuvre des politiques actives pour créer un environnement favorable au développement de toutes les religions, y compris le bouddhisme, dans le strict respect de la loi. Cette approche stratégique constitue un pilier essentiel pour consolider le bloc de grande union nationale. “L’organisation réussie du Vesak 2025 par l’EBV illustre non seulement l’ancrage profond du bouddhisme vietnamien au sein de la nation, mais aussi sa contribution dynamique et influente aux activités bouddhistes à l’échelle internationale”, a souligné le président Luong Cuong.

Lors de la cérémonie de clôture, le comité d’organisation a publié la Déclaration de Hô Chi Minh-Ville 2025. S’exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a indiqué que les célébrations du Vesak constituaient une étape importante, illustrant le rôle croissant de l’EBV au sein de la communauté bouddhiste internationale. Il a mis en avant sa contribution au renforcement du dialogue sur les questions mondiales, à la prévention des conflits, à la promotion de la justice sociale et au développement durable.

Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam visant à respecter et à protéger le droit des citoyens à la liberté de croyance et de religion, et à garantir l’égalité sans discrimination fondée sur la foi ou la religion. Selon lui, le succès du Vesak 2025 témoigne des valeurs humanistes profondes et des réalisations majeures du Vietnam et de son peuple, mettant en lumière les traditions culturelles d’harmonie, de compassion, de bienveillance et d’esprit pacifique du pays. Cela illustre aussi la pertinence de la politique du Parti en matière de liberté religieuse, avec des effets concrets dans la vie matérielle et spirituelle de la population, comme en témoignent les millions de participants enthousiastes aux différentes célébrations.

Photos : VNA/CVN

Le vénérable Pr.-Dr. Phra Brahmapundit, président du Conseil international pour la Journée du Vesak, a déclaré que le succès du Vesak 2025 et les débats tenus à cette occasion témoignaient du dynamisme du Vietnam en tant que centre important du bouddhisme engagé. “La Déclaration de Hô Chi Minh-Ville servira de principe directeur et témoignera de l’engagement commun de la communauté bouddhiste mondiale en faveur de la dignité humaine, de l’éthique, de la justice sociale et du développement durable, s’appuyant sur l’unité et la tolérance, avec compassion et sagesse comme fondements essentiels”, a-t-il affirmé. La déclaration souligne également l’importance du dialogue interculturel et interreligieux et encourage l’intégration de la pleine conscience bouddhiste dans les politiques et structures de gouvernance, pour le bénéfice de tous à long terme.

Le Parti et l’État vietnamiens sont fermement engagés à respecter et garantir le droit à la liberté de croyance et de religion pour tous les citoyens, peut-on lire dans la déclaration.

Soulignant l’engagement actif du bouddhisme face aux défis mondiaux pressants, la Déclaration de Hô Chi Minh-Ville 2025 articule des thèmes essentiels tels que la solidarité et la tolérance comme fondements de la dignité humaine, la culture de la paix intérieure comme vecteur de paix mondiale, le potentiel de guérison par la pleine conscience et la réconciliation, et l’impératif de promouvoir une coopération internationale renforcée pour l’harmonie globale. En parallèle, le comité d’organisation a chaleureusement félicité le peuple vietnamien pour son rôle actif dans la transformation profonde et multidimensionnelle du pays, touchant tous les aspects de la vie : économique, culturel et social...

Les célébrations du Vesak 2025 au Vietnam ont comporté une série d’activités spirituelles et culturelles, notamment, la cérémonie du bain de Bouddha (symbole de purification intérieure), la cérémonie de lâcher des lanternes en forme de fleur, la procession de reliques sacrées, des rituels traditionnels et des discussions savantes sur le rôle du bouddhisme dans la promotion de l’harmonie mondiale.

Au-delà des discours et des cérémonies, c’est une atmosphère d’unité, de recueillement et de joie profonde qui a imprégné le Vesak 2025. Les interactions entre bonzes, chercheurs et adeptes, jeunes et anciens, ont témoigné d’un désir partagé de construire un monde plus compatissant.

Photo : VNA/CVN

Inédit, des habitants locaux et des bouddhistes ont eu l’occasion de vénérer les reliques du Bouddha Shakyamuni et du cœur du bodhisattva Thich Quang Duc.

L’exposition culturelle intitulée “Là où l’art et la spiritualité se rencontrent” a offert un panorama exceptionnel de l’art et de la spiritualité bouddhistes à travers les âges. Pour la toute première fois, 87 trésors nationaux liés au bouddhisme - parmi lesquels des statues antiques, des manuscrits rares, des photographies et des œuvres contemporaines - ont été présentés au public. Cette exposition, illustrant la richesse et la diversité de cette tradition millénaire, a attiré un grand nombre de visiteurs, fascinés par ce voyage unique au cœur de la culture bouddhique.

Tân Dat - Thuy Hà/CVN