Festival des flamboyants rouges 2025 : Une empreinte inoubliable de mai

Photo : CTV/CVN

Dans l’éclat des fleurs de flamboyants qui embrasent le ciel de mai, la ville tout entière se pare de drapeaux et de lumières. L’atmosphère est électrique : habitants, entreprises, autorités, tous s’unissent dans une même ferveur pour préparer une célébration mémorable, à la hauteur de ce tournant historique.

Photo : VNA/CVN

Pour les Hai Phongais, le mois de mai n’est pas un mois comme les autres. Il porte en lui la mémoire de la libération, conquise après 300 jours d’occupation française prolongée, alors que le reste du pays avait déjà reconquis sa souveraineté. Ce n’est qu’après le départ des derniers soldats français du port de Dô Son que Hai Phong fut véritablement libre.

Depuis sa première édition en 2012, placée sous le thème "Hai Phong scintille de rouge", la Fête des flamboyants rouges symbolise l’élan culturel de la ville et son ouverture sur le monde. Née d’une volonté politique forte, soutenue par les collectivités et les entreprises locales, l’événement a peu à peu gagné sa place dans le cœur des habitants et des visiteurs, devenant un rendez-vous incontournable chaque printemps.

À travers les années, les thèmes des éditions successives - "La civilisation du Fleuve Rouge", "Hai Phong - épopée de 60 ans", "S’unir avec les amis du monde", "Vers le large" ou encore "Hai Phong - la ville de réussite" - ont constamment affirmé l’ambition de la ville : renforcer son rayonnement culturel, se connecter au monde et s’affirmer comme destination touristique phare du Vietnam.

Le 13 mai 2025, Hai Phong fête solennellement son 70e anniversaire de libération à travers une cérémonie et un spectacle exceptionnel sur la place du Centre politique et administratif moderne de la ville dans la nouvelle zone urbaine de Bac Sông Câm, Thuy Nguyên. Le thème retenu cette année - "Hai Phong - 70 ans de foi et d’aspiration à se dépasser" - reflète l’esprit combatif et l’élan de renouveau qui animent la ville.

Photo : VNA/CVN

Trân Thi Hoàng Mai, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hai Phong, souligne que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel ont toujours été au cœur du développement urbain. L’application des résolutions du Parti communiste vietnamien en faveur d’une culture avancée, enracinée dans l’identité nationale, a permis de mobiliser les forces vives de la société pour un développement durable, consolidant la confiance du peuple envers l’État et le Parti.

Photo : CTV/CVN

Mai 2025 s’annonce décidément comme un mois inoubliable. En mai 2024, lors de la 11e édition du festival, Hai Phong et la province voisine de Quang Ninh ont reçu une distinction prestigieuse : la reconnaissance par l’UNESCO de la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà comme patrimoine naturel mondial. Une première pour un site interprovincial au Vietnam, consacrant la beauté naturelle exceptionnelle de la région.

Et cette année, un honneur encore plus grand attend Hai Phong. À l’occasion du 13 mai, la ville recevra officiellement le titre de Ville héroïque, récompensant ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire et au développement du pays. Hai Phong devient ainsi la troisième ville du Vietnam à recevoir cette distinction après Hanoï (2000) et Hô Chi Minh-Ville (2005).

Le clou de la soirée, à partir de 20h10, sera un spectacle artistique de grande envergure, intégrant pour la première fois la technologie du mapping 3D en plein air. Les façades du Centre administratif se transformeront en écrans géants pour retracer l’histoire, la culture et l’âme de Hai Phong à travers trois tableaux artistiques : "Terre sacrée au bord de mer" évoquera la naissance de la ville, avec l’image de la générale Lê Chân dirigeant la fondation de la cité d’An Biên. "Source d’amour pour la patrie" et "Tête haute face à l’adversité" rappelleront les combats héroïques pour la libération nationale. Enfin, "Éclat de la fleur rouge" célébrera l’essor contemporain de Hai Phong, ville dynamique et tournée vers l’avenir.

Photo : CTV/CVN

Mme Hoàng Mai ajoute : "Le spectacle, entièrement repensé, mêlera innovation artistique et richesse émotionnelle. Il montrera une Hai Phong jeune, moderne, accueillante et profondément enracinée dans son héritage culturel."

Autre nouveauté marquante : un feu d’artifice synchronisé dans six lieux emblématiques de la ville, combinant tirs à haute et basse altitude, accompagné de retransmissions en direct sur écran géant et d’un système audio-visuel dernier cri - une première à cette échelle.

Phuong Thao, habitante de la ville, témoigne avec émotion : "Chaque mois de mai, je ressens une fierté profonde pour Hai Phong. Ce festival, c’est comme une bouffée d’âme. Il nous relie à notre histoire, tout en nous donnant envie de regarder vers l’avenir avec espoir."

Photo : CTV/CVN

Tout au long du mois, un foisonnement d’activités culturelles, sportives et artistiques aura lieu dans l’ensemble des arrondissements. Les traditions populaires - marionnettes sur l’eau, chants de ca trù - seront à l’honneur grâce au talent des artistes, artisans et passionnés, offrant au public un voyage sensoriel entre passé et présent.

À travers cette alchimie entre tradition et modernité, la Fête des flamboyants rouges 2025 promet d’insuffler une énergie nouvelle, de nourrir la fierté locale et de graver à jamais dans les mémoires ce mois de mai exceptionnel dans l’histoire de Hai Phong.

Thao Nguyên/CVN