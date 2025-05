Des initiatives syndicales pour dynamiser le quotidien des salariés

À l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale ainsi que du Mois des ouvriers, de nombreuses mesures incitatives en leur faveur sont mises en œuvre par syndicats et entreprises de la province de Ðông Nai (Sud).

>> Renforcer la créativité au travail

>> Mois des ouvriers 2025 : innovation et créativité

Photos : CTV/CVN

Plus de 2.300 employés de la Compagnie par actions Ðông Phú Cuong, implantée dans le district de Ðinh Quán, travaillent activement pour honorer les nombreuses commandes jusqu’à la fin de l’année. Pour les encourager, son syndicat leur a récemment attribué une prime totalisant plus de 440 millions de dôngs, soit entre 100.000 et 200.000 dôngs par personne en moyenne. Auparavant, l’entreprise avait également récompensé à hauteur de plus de 500 millions de dôngs ceux qui avaient accru leur productivité au mois de mars.

À la Sarl Dona Pacific, située dans le district de Trang Bom, le syndicat a organisé un tournoi de football pour insuffler une énergie positive parmi les travailleurs. L’événement a réuni dix équipes avec plus de 100 participants. Pendant près de deux mois de compétition, les ouvriers ont bénéficié d’un terrain de jeu propice à l’exercice physique et à l’expression de leur passion sportive après des journées de travail intenses.

Selon la Fédération provinciale du travail de Ðông Nai, depuis février, les organisations syndicales de tous niveaux ne cessent de lancer des mouvements d’émulation ainsi que des activités culturelles et sportives afin de célébrer les grandes fêtes du pays. Ces initiatives permettent aux salariés de décompresser, d’enrichir leur vie culturelle et spirituelle, contribuant au développement des entreprises et de la localité.

Photo : CTV/CVN

“Les campagnes en faveur des employés ont été renforcées dès le début de l’année, en l’honneur du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale des travailleurs (1er mai). Les compétitions sportives ont connu une forte participation des ouvriers. En plus des tournois, le 15 avril, le syndicat a offert des cadeaux à tous les salariés et rendu visite à ceux en difficulté ou atteints de maladies graves”, a informé Ðang Thi Thom, présidente du syndicat de la Sarl Dona Pacific.

De son côté, la Fédération du travail de Tân Phú a collaboré avec le Centre de la culture, de l’information et des sports du district pour organiser un tournoi de volleyball féminin, avec la participation de 18 équipes issues des syndicats de base, marquant le début d’une série d’activités destinées aux travailleurs syndiqués pour toute l’année.

Les travailleurs se réjouissent tous des modèles qui les sortent de leur routine et créent une atmosphère conviviale.

“Notre société a investi dans un terrain de football où nous pouvons jouer chaque jour environ 15 minutes avant le travail. Cela aide à améliorer notre santé et notre bien-être”, a partagé Nguyên Van Tiên, ouvrier de la Sarl Soltec Vietnam, district de Nhon Trach.

Photos : CTV/CVN

Dans le district de Thông Nhât, la Sarl Longwell récompense chaque année ses bons travailleurs avec de l’or. Les employés ayant dix ans d’ancienneté reçoivent en effet un satisfecit accompagné d’un chỉ (environ 3,75 g) d’or 24 carats (SJC), tandis que ceux ayant 20 ans reçoivent 1,5 chỉ. Le nombre d’ouvriers primés jusqu’à présent s’est élevé à près d’une centaine.

Hà Thi Thu Trang ne cache pas sa joie d’avoir été récompensée du dévouement et des efforts qu’elle déploie depuis dix ans au sein de la Sarl Longwell, où elle espère rester pendant encore 15 ou 20 ans. “Je souhaite que l’entreprise et son syndicat continuent à organiser des activités concrètes pour renforcer l’attachement des travailleurs et accroître l’efficacité de la production”, a-t-elle indiqué.

Les ouvriers se consacrent toute la journée à leur travail. De retour à leur logement après une journée fatigante, ils n’ont presque pas d’autre distraction que leur smartphone ou la télévision. Aussi espèrent-ils que les organisations syndicales continueront à développer des modèles de soins à leur quotidien professionnel et personnel afin qu’ils puissent en bénéficier pleinement.

Quang Huy - Nguyên Thành/CVN