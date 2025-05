Un célèbre magazine révèle les plus belles destinations du Vietnam

>> Le Vietnam possède trois sites les plus appréciés en Asie du Sud-Est

>> Mù Cang Chai dans le top des lieux à la beauté surréaliste à travers le monde

>> Phong Nha-Ke Bàng élu meilleure destination de voyage d’aventure au Vietnam

Photos : CTV/CVN

La première destination choisie par Robinson est l’observatoire de l’île Ti Top, province de Quang Ninh (Nord-Est). Situé à une altitude d'environ 110 m au-dessus du niveau de la mer. Après avoir gravi environ 400 marches en pierre pour atteindre le sommet de la tour d'observation, les visiteurs peuvent admirer une vue spectaculaire sur la baie de Ha Long et ses milliers d'îles calcaires, grandes et petites.

Le paysage ici est décrit comme encore plus magique à l'aube ou au crépuscule.

Photo : ST/CVN

L'auteur de Wanderlust suggère que si vous avez l'occasion de visiter le Vietnam en septembre pendant la saison de la récolte du riz, vous ne devriez pas manquer l'occasion de découvrir les célèbres cols de montagne de Hà Giang.

Le col de Mã Pì Lèng (prononcé Mã Pí Lèng) est l’un des cols de montagne les plus dangereux et les plus beaux du Vietnam, situé dans la province de Hà Giang, au Nord. Il offre un panorama spectaculaire sur des montagnes majestueuses et la rivière Nho Quê qui serpente en contrebas.

Photo : Phuotvivu/CVN

Le mont Ngoa Long à Ninh Bình (Nord) est la destination choisie par le magazine britannique renommé. En gravissant le sommet de Ngọa Long, les visiteurs peuvent admirer une vue panoramique sur la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông, avec ses chaînes de montagnes calcaires et ses vastes rizières qui s’étendent à perte de vue.

Photos : Hoiana et TCKT/CVN

Au Centre, le col de Hai Vân (col des Nuages) et la vieille ville de Hội An sont des destinations très appréciées. Alors que la vieille ville de Hội An est célèbre pour son architecture ancienne, ses rues illuminées par des lanternes scintillantes et sa riche culture gastronomique, le col de Hai Vân est aussi surnommé "premier col majestueux" en raison de ses virages spectaculaires et de la vue imprenable sur la mer qu’il offre aux voyageurs.

Hoàng Phuong/CVN