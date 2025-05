Vesak 2025 : porteur de valeurs universelles

La 20 e Journée du Vesak des Nations unies 2025, tenue du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville, était à la fois traditionnelle et tournée vers l’avenir, dans un esprit de dialogue, de compassion et de sagesse. Échanges.

Photo : TH/CVN

La solidarité de tous les fidèles bouddhistes

Le thème de la Journée du Vesak des Nations unies est "Unité et inclusion pour la dignité humaine : perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable" Près de 1.000 articles et présentations d’universitaires nationaux et internationaux ont été présentés lors du colloque international dans le cadre de cette célébration.

Le Vesak affirme également la solidarité des fidèles bouddhistes du monde entier. Il s’agit d’une occasion de diffuser les bonnes valeurs morales de la culture bouddhiste à la communauté. Cette célébration est très significative pour le Vietnam, car elle montre aux amis internationaux que le peuple vietnamien aime la paix, et démontre la politique du Parti et de l’État du Vietnam de respecter et de protéger la liberté de croyance et de non-croyance.

L’événement de 2025 contient de nombreux messages qui se propagent à la communauté bouddhiste du monde entier. L’organisation du Vesak 2025 par l’Académie bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville est plus méthodique, disciplinée et expérimentée que les célébrations précédentes.

Photo : VNA/CVN

Le message de vivre comme le lotus

C’est la quatrième fois que le Vietnam accueillait la Journée du Vesak des Nations unies et la première fois qu’elle se déroulait à Hô Chi Minh-Ville. Les trois précédentes éditions avaient eu lieu à Hanoï (2008), Ninh Binh (2014) et Hà Nam (2019). Je suis très heureuse et admire le développement du pays, de son bouddhisme en particulier. Partout au Vietnam, j’ai vu de nombreux monastères créant des conditions idéales d’étude et de pratique aux moines et aux nonnes.

Ce qui m’a le plus impressionnée pour le Vesak 2025, c’est que partout où j’allais, je voyais des drapeaux bouddhistes et des statues de Bouddha. De plus, c’est la première année que j’ai assisté à la procession de la statue du Bouddha de la pagode Ân Quang à celle de Viêt Nam Quôc Tu. Par ailleurs, je souhaite aller en Inde et voir les reliques du Bouddha. À Hô Chi Minh-Ville, j’ai pu vénérer des reliques du Bouddha Shakyamuni à la pagode Thanh Tâm et celles du cœur du bodhisattva Thich Quang Duc au Viêt Nam Quôc Tu.

À l’occasion du Vesak 2025, je souhaite transmettre le message de vivre comme le lotus, toujours beau et pur, aux près de 730.000 fidèles bouddhistes vietnamiens au Japon, en espérant qu’ils appliqueront dans leur vie la philosophie bouddhiste de compassion et de tolérance.

Photo : TH/CVN

Aucun pays, comme le Vietnam, ne respecte autant les droits de l’homme et la religion. Le Parti et l’État du Vietnam accordent toujours une grande importance à la liberté de croyance et de religion, créant des conditions favorables pour que les religions, y compris le bouddhisme, puissent se développer dans le respect de la loi. Cette politique constitue un fondement essentiel pour renforcer le bloc de grande union nationale.

La pratique quotidienne

Dès mon arrivée, j’ai ressenti une atmosphère très positive. Le Vietnam est un pays où la pratique du bouddhisme est vivante et accessible au quotidien. Cela m’a profondément touché, car il est rare de voir une telle ferveur spirituelle dans un monde moderne. Concernant le Vesak de cette année, je peux dire que c’est un événement grandiose et essentiel. Il ne s’agit pas seulement d’une commémoration religieuse, mais d’un moment fort de rassemblement.

Ce genre d’événement permet aux pratiquants de toutes les traditions et de tous les pays de se rencontrer, d’échanger et surtout de vivre le Dharma ensemble. Je pense que le Vesak est d’une importance capitale, car il permet à différentes nations de se réunir dans l’esprit du Bouddha. Cela renforce les liens entre les peuples et perpétue les enseignements bouddhiques dans le monde contemporain. C’est une opportunité précieuse pour faire vivre la tradition à travers les générations.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne le développement du bouddhisme au Vietnam, je vois à la fois des opportunités et des responsabilités. Il est crucial que les maîtres enseignent le Dharma à un plus grand nombre. Les gens ont besoin de connaître et de comprendre les enseignements. La méditation, en particulier, est un outil fondamental. Elle permet de transformer l’esprit et de diminuer la souffrance (dukkha), qui réside dans notre propre esprit. En transformant notre esprit, nous transformons notre perception du monde. Le message que j’aimerais transmettre à tous les bouddhistes, au Vietnam comme ailleurs, est simple mais essentiel : "Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Observez toujours ce qui se passe dans votre cœur. Développez la paix, la compassion et la sagesse. Ce ne sont pas les autres qui posent problème, mais la manière dont notre esprit perçoit les choses. C’est donc l’esprit qu’il faut transformer".

Enfin, je dois dire que je suis profondément ému par ce que je vis ici. Il y a beaucoup de compassion entre les êtres humains, une présence du Bouddha manifeste à travers les statues et les gestes, et surtout, un accueil remarquable de la part du peuple vietnamien. Cela me donne beaucoup d’espoir pour l’avenir du bouddhisme dans le monde.

Texte : Dat - Châu - Ánh/CVN

Photos : Dat - Châu/CVN