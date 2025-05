Le bouddhisme pour l’unité et la paix

Une conférence académique internationale sur l’unité et l’inclusion pour la dignité humaine s’est tenue le 7 mai dans le cadre du Vesak 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Elle a rassemblé plus de 1.200 érudits et experts bouddhistes venus de 85 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Faisant partie des événements de la 20e Journée du Vesak des Nations unies 2025, célébrée dans la mégapole du Sud, la conférence académique a été placée sous le même thème: “Unité et inclusion pour la dignité humaine : Perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable” (Unity and Inclusivity for Human Dignity : Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development). Elle a réuni des centaines d’interventions affirmant la position mondiale du bouddhisme et le rôle de la Sangha bouddhiste du Vietnam dans le dialogue et la discussion de solutions pour régler les défis de l’humanité.

Les présentations ont abordé cinq thèmes principaux : cultiver la paix intérieure pour la paix mondiale ; pardon et guérison par la pleine conscience : la voie de la réconciliation ; la compassion bouddhiste en action : une responsabilité commune pour le développement humain ; la pleine conscience dans l’éducation pour un avenir compatissant et durable ; et promouvoir la solidarité : des efforts de coopération pour l’harmonie mondiale.

Photo : VNA/CVN

Les intervenants ont adopté une approche multidimensionnelle, alliant l’étude des écritures bouddhistes à des disciplines comme la psychologie, l’éducation, et la sociologie. Ils ont particulièrement mis en lumière le rôle de la vision bouddhiste pour résoudre les défis contemporains à travers des concepts clés tels que l’impermanence, l’interdépendance et la compassion. Par ailleurs, des études ont montré que la pensée bouddhiste a non seulement une valeur spirituelle, mais aussi une grande utilité pour la construction de la paix, le développement durable et le renforcement de la dignité humaine.

Le bonze supérieure Thich Nhât Tu, membre permanent de l’Église bouddhique du Vietnam (EBV), vice-président du comité d’organisation national du Vesak 2025, chef adjoint de l’Académie bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et chef du comité d’organisation du colloque, a déclaré : “Le Vesak 2025 des Nations unies joue un rôle essentiel dans la guérison des blessures de la guerre, dont le Vietnam a été une victime directe. Néanmoins, notre pays a surmonté ses difficultés et a contribué de manière croissante à la communauté internationale, notamment en accueillant avec succès les célébrations du Vesak”.

Photo : CTV/CVN

Lors de sa présentation intitulée “Cultiver la paix intérieure pour la paix mondiale”, le vénérable Dr. Gallelle Sumanasiri, secrétaire général du Conseil sri-lankais pour le développement et les affaires bouddhistes, a développé le thème “Foi et compassion : paix intérieure et paix extérieure”.

Selon lui, “les êtres humains sont des créatures rationnelles. Pour faire face aux défis de la vie, ils ont créé de nombreuses formes de communauté, dont la religion. Affronter et surmonter la souffrance pour atteindre le bonheur est un défi constant dans l’existence humaine. Pour répondre à cette quête, le bouddhisme, en tant que système de pensée, place l’humain au centre de ses préoccupations. Il reconnaît le pouvoir de la volonté et des efforts personnels, qui permettent de dépasser la souffrance et d’atteindre un bonheur durable ainsi qu’une paix intérieure, sans recourir à des forces surnaturelles”.

Le vénérable Thich Bao Nghiêm, vice-président du Conseil d’administration de l’EBV a prononcé un discours intitulé “Vesak 2025 : solidarité et tolérance pour la dignité humaine - sagesse bouddhiste pour la paix et le développement durable”. Il y a souligné le rôle essentiel de la vision bouddhiste dans la résolution de la souffrance, la promotion de l’harmonie et l’édification de bases durables pour l’humanité.

“Des valeurs telles que la solidarité, la tolérance et le respect de la dignité humaine ne sont pas seulement des idéaux moraux, mais aussi des leviers concrets pour encourager le dialogue interculturel, dépasser les divisions religieuses et élaborer des politiques mondiales fondées sur la sagesse et la compassion”, a affirmé le vénérable Thich Bao Nghiêm.

Selon le bonze supérieure Thich Nhât Tu, les études présentées lors de la conférence ont mis en lumière le potentiel transformateur de la sagesse bouddhiste en période de crise et d’intégration.

Photo : Minh Thu/CVN

Les principes de compassion, de bienveillance et de sagesse ne constituent pas seulement le fondement de la pratique individuelle, mais aussi des vertus indispensables à la coexistence mondiale. Le cadre éthique de la tolérance proposé affirme que tous les êtres humains méritent le respect, sans distinction de race, de croyance ou de nationalité.

Chaque intervention abordait un ou plusieurs sous-thèmes du colloque, offrant des perspectives innovantes et des solutions concrètes aux enjeux mondiaux urgents. Certaines études ont exploré l’intégration de la pleine conscience dans les systèmes éducatifs modernes, tandis que d’autres ont examiné le rôle de l’éthique bouddhiste dans la promotion du développement durable.

Photo : Tân Dat/CVN

Les futures recherches pourraient se concentrer sur le rôle de l’éthique bouddhiste dans la formation de la culture institutionnelle, notamment au sein des organisations intergouvernementales et des initiatives de résolution des conflits. Une autre piste prometteuse concerne l’intégration des pratiques de pleine conscience et du leadership bienveillant dans l’administration publique et les systèmes éducatifs.

“Solidarité et tolérance pour la dignité humaine sont pas seulement un thème, mais un fondement philosophique sur lequel nous devons construire ensemble”, a souligné le bonze supérieure Thich Nhât Tu.

La célébration de ce thème lors de la Journée du Vesak des Nations unies 2025 au Vietnam constitue une affirmation forte des dirigeants bouddhistes du monde entier : la voie bouddhiste incarne la sagesse en action, la compassion au sein de la communauté et la solidarité pour le bien-être humain.

Tân Dat - Thuy Hà/CVN