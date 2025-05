Mois des ouvriers 2025 : innovation et créativité

Selon la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV), les célébrations du Mois des ouvriers en mai 2025 sont associées à celles du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975), du 139e de la Journée internationale des travailleurs (1er mai 1886) et du 135e de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890).

Le Mois des ouvriers 2025 est l’occasion non seulement de rendre hommage aux contributions considérables des salariés, mais aussi d’affirmer leur rôle de pionnier dans la nouvelle ère, celle de l’essor de la nation. “Les activités de ce mois visent à mettre en avant leur rôle, leur position et leur contribution à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, ainsi qu’à stimuler leur esprit d’avant-garde dans une nouvelle ère de développement du pays”, a souligné Ngo Duy Hiêu, vice-président de la CGTV.

Ainsi, de nombreux programmes seront organisés comme “Les ouvriers entrent dans la nouvelle ère avec créativité et ferme confiance”, “Dialogue de mai”, “Remerciements aux travailleurs”, ou le forum “Le Parti avec les ouvriers - Les ouvriers avec le Parti”…

Ce Mois des ouvriers vise également à sensibiliser et responsabiliser l’ensemble de la société dans la prise en charge et la protection de leurs droits et intérêts légitimes, ainsi qu’à améliorer leurs conditions de vie et de travail, tout en valorisant leur rôle dans la nouvelle phase de développement du pays.

Il encourage aussi la main-d’œuvre à étudier, à accroître sa mobilité, à améliorer ses compétences et qualifications, à se positionner face aux nouvelles tendances du monde du travail, et à s’adapter au contexte d’intégration internationale et de 4e révolution industrielle pour se préparer à la nouvelle étape de croissance de la nation.

La CGTV s’est fixée pour objectif qu’au moins 55% des syndicats de base dans les entreprises et 35% dans les organismes publics organisent au moins une activité significative pour marquer ce mois spécial. Un plan d’organisation détaillé a été lancé pour structurer ces actions à travers tout le pays.

Parmi les initiatives, le “Jour de fête du travail créatif 2025” est mis en œuvre du 15 avril au 30 mai. “C’est l’occasion d’honorer les ouvriers ayant proposé initiatives, innovations techniques et solutions de qualité, appliquées efficacement dans la pratique et génératrices de forte valeur ajoutée pour les organismes, unités, entreprises et le pays”, a précisé Thái Thu Xuong, vice-présidente permanente de la CGTV.

Cette journée d’émulation permet de sélectionner et de distinguer les idées et solutions techniques les plus remarquables, représentatives de l’ingéniosité et des compétences des travailleurs vietnamiens.

À cette occasion, rencontres, échanges et dialogues sont organisés entre dirigeants, employeurs, employés et membres du syndicat des travailleurs.

Les collectivités, unités et entreprises sont invitées à organiser diverses manifestations telles que l’exposition “Parcours créatif - Aspiration à l’ascension”, présentant produits créatifs, récits derrière leurs efforts pour surmonter les obstacles, compétences techniques et savoir-faire particulier de leurs innovations. Un espace interactif permet aux visiteurs de découvrir le processus de création.

De nombreuses autres activités sont également prévues : concours d’éloquence sur le thème “Idées créatives pour le développement du pays”, concours de métiers ; présentation d’initiatives et de solutions techniques destinées à augmenter la productivité, à économiser les ressources, à promouvoir une économie verte et circulaire, ou encore à garantir la sécurité au travail et à améliorer l’environnement professionnel.

Le forum “Le Parti avec les ouvriers - Les ouvriers avec le Parti”, placé sous le thème “Bâtir une classe ouvrière moderne et forte, et une Confédération générale du travail du Vietnam solide dans la nouvelle ère”, se tiendra également à cette occasion.

Photos : VNA/CVN

Les thématiques abordées incluront les difficultés rencontrées par les salariés, leurs attentes, ainsi que les propositions à l’égard de la classe ouvrière et du syndicat dans le nouveau contexte.

Cette tribune permettra aux travailleurs de mieux comprendre la tradition glorieuse du Parti et l’histoire héroïque de la nation, d’exprimer leurs souhaits et recommandations sur les enjeux touchant leur emploi, leurs droits et leur vie quotidienne.

Elle servira de plateforme pour qu’ils donnent leurs opinions concernant les projets de documents du Congrès du Parti, notamment ceux liés à la classe ouvrière et à la CGTV. Il s’agira aussi de renforcer leur conscience sur le rôle dirigeant du Parti, les réalisations nationales, la mission historique de la classe ouvrière et le rôle de la CGTV dans la nouvelle ère du pays.

Le forum contribuera également à approfondir les liens entre le Parti et la classe ouvrière, tout en affirmant la confiance de celle-ci en la direction du Parti, surtout à l’aube de cette nouvelle période d’essor national.

Ce mois d’engagement et de reconnaissance est un événement majeur qui reflète la profonde attention du Parti, de l’État, de la CGTV et de toute la société envers la classe ouvrière. Ses activités concrètes et significatives promettent d’insuffler une forte dynamique aux travailleurs vietnamiens afin de valoriser leur esprit pionnier et créatif, contribuant ainsi activement à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Nguyên Thành/CVN