La province d’An Giang trace son chemin vers l’avenir

Là où le Mékong ouvre ses bras au Vietnam, An Giang s’affirme comme un territoire d’équilibre entre tradition et modernité. Berceau de la brillante civilisation Óc Eo et carrefour stratégique du delta, cette province puise dans la richesse de ses traditions, la fertilité de ses terres et la vitalité de son esprit novateur pour bâtir un avenir à la fois respectueux de l’héritage et tourné vers un développement durable.

Photos : VNA/CVN

Ancrée au cœur du Delta du Mékong, An Giang séduit par son charme unique et l’abondance de ses richesses naturelles et culturelles. Sur cette terre généreuse, les plaines fertiles s’étendent à perte de vue, nourries par les bras légendaires du Mékong, les fleuves Tiên et Hâu. En écho à cette immensité paisible, des collines et montagnes ondulent d’est en ouest, composant un tableau naturel d'une étonnante variété.

Plus de 80% de son territoire est dédié à l’agriculture, dont près de la moitié repose sur des terres alluviales d’une grande fertilité. La province bénéficie d’eau douce en abondance tout au long de l’année, d’un climat clément et d’une population rurale représentant 65% de la main-d’œuvre locale. Ces conditions exceptionnelles font de l’agriculture un pilier central de sa stratégie de développement économique.

Photo : VNA/CVN

Désormais, An Giang s’oriente vers une agriculture à haute valeur ajoutée, plus diversifiée et intégrée dans une logique circulaire. La transformation agroalimentaire des produits agricoles et aquatiques s’impose comme un levier prioritaire, tandis que la province cherche à capter davantage d’investissements dans la logistique agricole et l’agro-industrie. En parallèle, elle mise sur l’essor d’un tourisme rural expérientiel, d’un écotourisme axé sur la détente, ainsi que sur des services de bien-être étroitement liés à la nature.

Photos : VNA/CVN

Il y a plus de deux mille ans, cette terre fut le berceau de la civilisation d’Óc Eo, à la fois florissante et mystérieuse. Cette culture fait partie du royaume antique du Phù Nam, qui existait du Ier au VIIe siècle. La province d’An Giang espère finaliser l’année prochaine le dossier de candidature pour la reconnaissance du site archéologique d’Óc Eo-Ba Thê au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Ce vestige national exceptionnel s’étend sur 433,1 ha dans le bourg d’Oc Eo, dans le district de Thoai Son.

Témoignage vivant d’un passé millénaire, An Giang recèle également des formations géologiques uniques, vieilles de plusieurs millions d’années, qui ont donné naissance à un ensemble spectaculaire de sept montagnes émergeant d’une vaste plaine à l’horizon infini.

Parmi ces sommets, le mont Câm s’impose comme le plus emblématique, à la fois le plus élevé, le plus majestueux et le plus chargé de mystère. Sa beauté presque irréelle, conjuguée à un climat frais et pur tout au long de l’année, lui vaut le surnom évocateur de “Dà Lat du Mékong”. Ce site d’exception, aux atouts naturels remarquables, s’ouvre aujourd’hui aux investisseurs désireux de révéler tout son potentiel touristique.

Dans le même esprit de mise en valeur du patrimoine, le Festival de la déesse Bà Chua Xu, organisé chaque année du 22 au 27 du quatrième mois lunaire au mont Sam, constitue un événement majeur du calendrier spirituel vietnamien. Il attire des millions de pèlerins venus de tout le pays dans un élan de ferveur populaire. Le 19 mars dernier, une cérémonie solennelle a été organisée au Parc national du tourisme du mont Sam, dans la ville de Châu Dôc, pour recevoir officiellement le certificat de l’UNESCO reconnaissant le Festival de la déesse Bà Chua Xu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Il s’agit non seulement d’un immense honneur pour la province d’An Giang, mais également d’une fierté nationale. C’est aussi une opportunité précieuse de valoriser et promouvoir les valeurs uniques de ce patrimoine, ainsi que son image de terre riche de traditions historiques et culturelles, auprès des Vietnamiens et de la communauté internationale. "Cela permet de raviver la fierté nationale et de renforcer la conscience des autorités, des différents secteurs et de la population quant à l’intérêt de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel du pays et de l’humanité, tout en contribuant au développement socio-économique", a déclaré Lê Hông Quang, secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang.

Photos : VNA/CVN

Dans sa dynamique de développement économique, la province veille avec constance à préserver et sublimer son identité culturelle singulière. Elle mise sur le tourisme en s’appuyant sur la richesse de ses traditions, illustrée par une multitude de fêtes populaires, telles que le Sen Dolta (Pith-sên-dolta) fête des ancêtres des Khmers, ou encore les spectaculaires courses de bœufs de Bay Nui.

Véritable creuset de cultures, An Giang incarne l’harmonie des valeurs historiques, religieuses et spirituelles portées par quatre grandes communautés vivant en parfaite symbiose : les Kinh, les Hoa, les Chăm et les Khmers. C’est de cette diversité que naît la beauté discrète de cette terre de douceur, de sincérité, de poésie et d’hospitalité.

La localité dispose d’une frontière terrestre de près de 100 km avec le Cambodge, jalonnée par deux postes-frontières internationaux (Tinh Biên et Vinh Xuong), deux postes nationaux (Khanh Binh et Vinh Hôi Dông) ainsi que deux postes secondaires (Bac Dai et Vinh Gia). Cette configuration géographique stratégique en fait un véritable couloir d’échanges transfrontaliers, fluide et dynamique, reliant les provinces du delta du Mékong et Hô Chi Minh-Ville au Cambodge et aux autres pays de l’ASEAN, tant par voie terrestre que fluviale.

Considérant les infrastructures de transport comme un levier stratégique pour attirer les investissements, la province concentre ses efforts sur la modernisation et la construction de plus de 500 km de routes intra-provinciales, en cohérence avec les orientations de développement régional. Ces ouvrages sont conçus pour s’intégrer harmonieusement aux grands axes, tels que la déviation de la ville de Long Xuyên ou encore l’autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang. L’objectif est double : répondre aux besoins croissants en matière de mobilité et de logistique à grande échelle, tout en assurant une circulation plus fluide, réduisant les délais et les coûts de transport pour les habitants, les entreprises et les investisseurs.

Photo : VNA/CVN

Avec plus de 1,9 million d’habitants, An Giang figure parmi les provinces les plus peuplées du Delta du Mékong. Consciente que le capital humain constitue le levier essentiel du développement, la province place la formation et la valorisation des ressources humaines au cœur de sa stratégie. Elle investit notamment dans le développement des talents de haut niveau afin de répondre aux besoins croissants des investisseurs et de soutenir une croissance multisectorielle durable.

La province applique avec souplesse les politiques nationales, en les adaptant aux réalités locales pour en maximiser les retombées en faveur des entreprises.

Elle déploie également un ensemble d’incitations attractives : exonérations fiscales, aides à la location de terrains, facilités d’accès au crédit, accompagnement post-investissement, notamment dans les domaines clés que sont le tourisme, l’agriculture et le développement rural.

Photo : VNA/CVN

Surtout, An Giang fait de la réforme administrative un axe prioritaire, en misant sur la simplification des démarches, la transparence et l’efficacité. La devise “Responsabilité, convivialité, efficacité, guichet unique” incarne cette volonté de transformation, qui vise à passer d’une logique d’autorisation à une posture proactive : accompagner, soutenir et servir les investisseurs.

Convaincue que l’entreprise constitue le cœur battant du développement économique, la province d’An Giang affirme avec clarté sa volonté d’agir comme un véritable catalyseur. Elle soutient activement les acteurs économiques, avec pour ambition de favoriser une croissance durable et inclusive. L’orientation est sans équivoque : créer un environnement d’investissement et d’affaires compétitif, équitable, transparent, ouvert et accueillant, lever progressivement les obstacles et offrir les conditions les plus propices au développement de toutes les composantes de l’économie.

Dans cet esprit, la province fait preuve d’audace, d’innovation et d’écoute dans la mise en œuvre de ses politiques d’attractivité. Elle reste à l’écoute constante de la communauté entrepreneuriale, attentive aux propositions, préoccupations et difficultés exprimées, afin d’y apporter des réponses concrètes, de lever les freins et d’accompagner efficacement les entreprises dans leur essor. La localité se positionne en partenaire fiable, engagé aux côtés des investisseurs, pour leur réussite et la prospérité commune.

Photos : VNA/CVN

Grâce à ces efforts concertés, la situation socio-économique de la province a connu des évolutions positives, insufflant un nouvel élan au développement global. An Giang a atteint 13 des 15 indicateurs fixés par la Résolution du Conseil populaire provincial pour l’année 2024. Le taux de croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) est estimé à 7,16%. Le PIBR par habitant atteint 66,24 millions de dôngs par an. Les recettes budgétaires totales s’élèvent à 8.391 milliards de dôngs. Les exportations sont évaluées à plus de 1,2 milliard de dollars. Le volume total des investissements de développement social est estimé à 47.890 milliards de dôngs, soit une hausse notable de 21,91%.

Forte de ces résultats encourageants, la province d’An Giang aborde l’année 2025 avec une volonté renouvelée d’accélération et de percée. Considérée comme une année charnière-celle de la consolidation des acquis et de l’atteinte des objectifs finaux du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025 - cette année s’annonce stratégique. Toute la machine politico-administrative est mobilisée pour mettre en œuvre rapidement, avec souplesse et efficacité, les tâches essentielles de développement.

La province se fixe des objectifs ambitieux : un taux de croissance du PIBR supérieur ou égal à 10%, un PIBR par habitant de 75 millions de dôngs par an, un investissement social total atteignant 50.563 milliards de dôngs, des exportations évaluées à 1,23 milliard de dollars américains, et des recettes budgétaires estimées à 8.471 milliards de dôngs.

Au premier trimestre 2025, An Giang a enregistré une croissance estimée du PIBR de 7,12%, marquant une progression solide par rapport à la même période de l’année précédente. Une dynamique économique qui illustre la montée en puissance de la province.

Photo : VNA/CVN

Dans une approche méthodique et intégrée, An Giang continue de révéler tout son potentiel : modernisation continue des infrastructures économiques, amélioration des connexions régionales, développement du réseau de transport, et mise à disposition de foncier prêt à accueillir les projets. Les infrastructures sociales - santé, éducation, logement - sont également pensées pour répondre aux exigences des investisseurs.

Ces efforts concertés traduisent la détermination d’un système politique cohérent et d’une population engagée, tous animés par une ambition partagée : faire d’An Giang une province forte, moderne et prospère. Une terre d’opportunités où les ressources locales sont valorisées avec intelligence, et où les investisseurs trouvent un environnement stable, attractif et porteur d’avenir.

Thao Nguyên/CVN