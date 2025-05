Cent huit arbres de la Bodhi plantés au sommet du mont Bà Đen

Dans le cadre des célébrations du Vesak 2025, le plus haut mont du Sud, a vécu un moment fort. Le 8 mai, après la procession solennelle de la relique du Bouddha Shakyamuni - trésor national de l’Inde - vers le mont Bà Đen (Dame Noire), 108 jeunes arbres de la Bodhi, apportés d’Inde par des délégations bouddhistes de plus de 80 pays et territoires, ont été plantés dans le “Monde de la Bodhi”, au sommet de ce site emblématique de Tây Ninh (Sud).