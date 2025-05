Renforcer la créativité au travail

En stimulant l’excellence et l’innovation, le mouvement d’émulation “Travailleurs qualifiés, travailleurs créatifs” dynamise le quotidien professionnel et permet de gagner en compétences. Il contribue activement au développement économique dans un monde en constante évolution.

>> "Le Vietnam est un, la nation vietnamienne est une"

>> Hô Chi Minh-Ville accueille le Prix international de la créativité et de l'innovation

>> Hô Chi Minh-Ville : lieu de convergence de la force de l'unité nationale

>> Mois des ouvriers 2025 : innovation et créativité

>> Des initiatives syndicales pour dynamiser le quotidien des salariés

Photos : CTV - Câm Sa/CVN

La Sarl de systèmes de faisceaux de câbles Sumi Vietnam (Sumi Vietnam Wire Harness Systems Co., Ltd. - SVWS), située dans la zone industrielle (ZI) de Ðông Van II, chef-lieu de Duy Tiên, province de Hà Nam (Nord), emploie plus de 10.000 travailleurs. Ceux-ci sont répartis dans trois usines : deux à Hà Nam et la troisième dans la province voisine de Nam Ðinh.

Outre la garantie des conditions de vie ainsi que des droits et intérêts légitimes de ses membres, le syndicat de la SVWS collabore avec sa direction pour lancer chaque année des campagnes d’émulation à destination des ouvriers. Celles-ci sont axées sur la valorisation des initiatives d’innovation technique, le renforcement du sens des responsabilités, l’apprentissage continu, le perfectionnement des compétences professionnelles, ainsi que le respect des règles de sécurité et d’hygiène au travail. L’objectif est de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs annuels de l’entreprise.

Phan Ngoc Thao, président du syndicat de la SVWS, explique : “Notre société s’engage à améliorer le processus de production dans le but de faciliter les tâches des ouvriers, d’augmenter la productivité du travail et la qualité des produits. Chacun peut proposer une initiative, issue de son expérience concrète sur le terrain, de son excellence et de sa passion. Les idées reconnues par l’employeur sont récompensées de manière appropriée. L’entreprise consacre environ 100 millions de dôngs par mois à ces primes”.

Considérant que le mouvement d’émulation constitue un moteur incitant chaque collectif et individu à s’impliquer activement dans la production, le syndicat des ZI de Hà Nam a encouragé ses antennes à collaborer avec les entreprises pour lancer efficacement la campagne “Travailleurs qualifiés, travailleurs créatifs”, axée sur la qualité, l’efficacité et la productivité. Un autre mouvement, intitulé “Vert, propre, beau et en sécurité au travail”, est également promu.

“Cela suscite un grand engouement parmi les ouvriers. Des milliers d’entre eux sont annuellement récompensés pour leurs excellentes performances par les syndicats, sociétés ou autorités”, informe Ðang Ðình Quỳnh, président du syndicat des ZI de Hà Nam. Avant d’ajouter : “Ces trois dernières années, plus de 5.630 initiatives ont été appliquées à la production, contribuant au développement des entreprises”.

Sur cette même période, le mouvement “Travailleurs qualifiés, travailleurs créatifs” de Hà Nam a permis la mise en pratique de 329 projets et produits, estimés à 3,1 milliards de dôngs. Parallèlement, 24.481 initiatives techniques ont également été appliquées, générant plus de 261 milliards de dôngs de bénéfices. Cela a aidé à améliorer la productivité, la qualité des produits, les conditions de travail, et à introduire des innovations dans la gestion de divers domaines. “L’esprit de créativité au travail contribue à enrichir les belles traditions de la classe ouvrière et de l’organisation syndicale”, estime-t-il.

Œuvrer pour un essor commun

Née en 1980 dans une famille nombreuse à Hanoï, Nguyên Thi Oanh a très tôt pris conscience de ses responsabilités dans le soutien économique de ses proches.

Photo : VNA/CVN

Juste après le lycée, elle a suivi son cousin dans la province de Long An (Sud) pour y faire sa vie, où elle s’est engagée dans la Société par actions d’exportation de produits agroalimentaires Lafooco. Malgré les difficultés liées à l’éloignement, aux changements de vie et de culture, elle garde toujours un esprit optimiste et considère Long An comme sa seconde terre natale.

Pendant 27 ans chez Lafooco, Mme Oanh a proposé de nombreuses initiatives pratiques, dont l’amélioration du produit Tomyum à base de noix de cajou. Grâce à ses efforts et à sa créativité, elle a été promue chef de groupe en 2007 et chef adjointe de l’atelier en 2022, poste qu’elle occupe jusqu’à présent. En 2023, elle s’est vu décerner un satisfecit du président du Comité populaire provincial de Long An pour ses réalisations exceptionnelles dans le mouvement d’émulation “Travailleurs qualifiés, travailleurs créatifs”.

Guidé par Nguyên Thi Oanh dès ses débuts dans l’entreprise, Hà Huu Ngan, ouvrier de Lafooco, témoigne : “J’ai eu la chance de travailler aux côtés d’une collègue aussi dévouée et enthousiaste que Mme Oanh. Elle nous guide toujours patiem-ment. Grâce à elle, j’ai énormément progressé”.

Fort de plus de 17 ans passés au sein de la Sarl de production et de commerce Bao Bao, implantée dans le district de Bên Luc, province de Long An, Phan Bao Quôc, né en 1990, saisit bien les tendances au développement et à la créativité. D’ouvrier à chef d’atelier, innovant sans relâche, il ne cesse de contribuer à améliorer la productivité ainsi qu’à économiser du temps et de la main-d’œuvre.

Un collègue de M. Quôc, Trân Hông Lâm, né en 1986, chef du groupe d’emboutissage de la Sarl Bao Bao, est également un exemple typique du mouvement d’émulation “Travailleurs qualifiés, travail-leurs créatifs”. Il confie : “Quel que soit le poste, je m’efforce toujours de bien accomplir mes tâches. J’ai proposé plusieurs idées qui se sont révélées efficaces, utiles et appréciées”.

Grâce au soutien du syndicat des travailleurs, on peut espérer que cette campagne continuera de se développer, leur offrant un espace d’expression et d’innovation pour multiplier les initiatives. L’objectif est d’améliorer la productivité et de faire rayonner le rôle moteur de la classe ouvrière dans l’industrialisation et la modernisation du pays, contribuant significativement au développement socio-économique local et national.

KHÁNH DUY - HAI YÊN/CVN