Le Vietnam sollicite l’appui britannique pour son marché financier

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a exprimé le souhait que le Royaume-Uni et la City de Londres continuent d’accompagner le Vietnam dans la promotion et la présentation de son futur Centre financier international, en facilitant l’introduction d’investisseurs et en attirant des capitaux londoniens vers le marché financier vietnamien, lors de la conférence Royaume-Uni - Vietnam de haut rang sur le centre financier, tenue ce lundi 15 septembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, cet événement constitue une étape concrète dans la mise en œuvre des engagements communs en vue de bâtir au Vietnam un Centre financier international.

Évoquant la récente mission gouvernementale au Royaume-Uni, il a indiqué que lors des rencontres et échanges, des universitaires de plus grandes écoles britanniques, experts, investisseurs et entreprises du pays avaient unanimement jugé la décision de créer un Centre financier international au Vietnam pertinente et nécessaire. Depuis plusieurs années, l’Institut Tony Blair a d’ailleurs apporté un soutien précieux aux ministères et organismes vietnamiens dans la formulation de ce centre.

Rappelant que la City de Londres était l’un des principaux centres financiers mondiaux de grande réputation, il a exprimé l’espoir que cette conférence permettra aux dirigeants des ministères et aux autorités de Hô Chi Minh-Ville et de la ville de Dà Nang de recueillir des informations utiles et que le Royaume-Uni poursuivra son soutien au Vietnam pour attirer des ressources et des investisseurs vers son futur marché financier.

Présent à la conférence, l’ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew, a qualifié l’événement de moment marquant, coïncidant avec la visite au Vietnam du Lord-maire de la City de Londres, Alastair King et du juge de la Cour suprême Richard Snowden.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que le Vietnam était en train de bâtir un écosystème financier compétitif à l’échelle mondiale. Hô Chi Minh-Ville, en tant que capitale économique et financière du pays, devrait dominer dans les domaines des marchés de capitaux, des banques et d’échange de produits. De son côté, Dà Nang, grâce à sa position stratégique et à son ouverture, possède un fort potentiel pour devenir un pôle de la finance durable, de la finance verte et des services financiers numériques.

Fort de siècles d’expérience dans les services financiers, le Royaume-Uni, a-t-il affirmé, restera toujours aux côtés du Vietnam dans cette démarche. Avec un leadership affirmé, une vision stratégique et une coopération internationale renforcée, le Vietnam est appelé à s’affirmer rapidement comme une place financière dynamique et attractive, tant dans la région qu’à l’échelle mondiale.

Le Lord-maire Alastair King a, pour sa part, réaffirmé sa volonté de partager l’expertise et l’expérience britanniques afin d’appuyer le Vietnam sur la voie de la création d’un Centre financier international moderne et solide.

Lors de la conférence, les deux parties ont eu des échanges francs et ouverts sur divers sujets : mobilisation des ressources pour le Centre financier international ; normes internationales pour ce type de structures et importance d’un système judiciaire indépendant ; développement des compétences et des ressources humaines ; promotion de l’innovation dans la Fintech, les marchés de capitaux et la finance verte ; règles de conduite et attractivité auprès des investisseurs.

VNA/CVN