Vers l’instauration d’une “Journée du Vietnam heureux” annuelle

Vietnam Happy Fest 2025 réaffirme une vérité essentielle : le Vietnam n’est pas seulement une destination de paysages, mais un lieu de culture humaniste, de paix et d’espérance.

>> Le Vietnam Happy Fest 2025 déborbe de bonheur

>> Le Vietnam Happy Fest cultive les valeurs humanistes et la force spirituelle nationale

>> “Le bonheur vient des choses simples”, le message de la Vietnam Happy Fest 2025

Photo : Khanh Hoà/VNA/CVN

Le 7 décembre au soir, le concert exceptionnel "Les Mélodies du Bonheur" a clôturé dans une atmosphère éclatante et chaleureuse les trois jours du Vietnam Happy Fest 2025. Placé sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coopération avec la Télévision vietnamienne et l’Association des photographes d’art du Vietnam, l’événement entendait promouvoir un esprit de vie heureuse, positive et ouverte, fondé sur des valeurs de partage et de solidarité.

Lors de la soirée, le public a pu découvrir une sélection des photographies les plus marquantes issues du Prix de la Communication sur les droits de l’homme - Vietnam Heureux 2025. Ces instantanés du quotidien, simples mais profondément significatifs, en ont constitué le véritable "battement de cœur" : des récits authentiques sur la vie vietnamienne et sur l’aspiration universelle au bonheur et à la bienveillance.

Articulée en trois volets - Le bonheur, c’est la paix ; Le bonheur, c’est le partage ; Le bonheur, c’est l’amour - la soirée a mêlé chansons tendres, saynètes humoristiques raffinées et messages humanistes célébrant l’optimisme et la confiance dans le bien qui nous entoure.

Un moment fort fut la prestation du Bridge Band, groupe réunissant des diplomates de plusieurs ambassades à Hanoï. Venus d’horizons différents, parlant des langues différentes, porteurs d’univers musicaux variés, ils se sont retrouvés autour d’une même conviction : la musique est un pont qui rapproche les êtres. Leur message au festival était limpide : le bonheur réside autant dans ce que l’on reçoit que dans ce que l’on partage - dans ces liens qui dépassent les différences culturelles et les distances.

Plus tôt dans l’après-midi, le cortège en costumes traditionnels "Bách Hoa Hỷ Sự" (Plus grand mariage vietnamien) a défilé autour du lac Hoàn Kiếm, réunissant plus de 800 participants. Depuis la place Dông Kinh Nghia Thuc, la procession a parcouru Hàng Dâu, Tràng Tiên, Hàng Khay, avant de revenir à son point de départ.

Inspiré des cérémonies nuptiales de la dynastie Nguyên, avec leurs offrandes symboliques et leurs rituels de bon augure, le cortège a recréé l’image vivante des mariages d’antan. Ces gestes et traditions familiers, ravivés au cœur d’un paysage urbain contemporain, ont offert une scène à la fois nostalgique et étonnamment moderne.

L’événement a rassemblé une large communauté de passionnés de costumes traditionnels, de chercheurs en culture ainsi que de couples désireux d’immortaliser leur saison des noces dans des tenues vietnamiennes ancestrales. Une manière de célébrer la famille, la culture et la joie, tout en encourageant les jeunes générations à redécouvrir et préserver l’héritage du pays.

De nombreuses activités interactives ont attiré les visiteurs : accrocher des vœux sur "l’Arbre du Bonheur" ; participer à l’atelier "Le Prisme du Bonheur" ; marquer ses propres lieux de bonheur sur une carte collective ; ou encore glisser des messages personnels dans la boîte aux lettres "Vietnam Heureux".

Après trois jours, Vietnam Happy Fest 2025 a laissé l’image d’un véritable havre du bonheur, un lieu où "le bonheur se niche dans chaque instant de la vie vietnamienne".

Nguyên Thi Tuyên, habitante du quartier Van Miêu, confie : "Notre pays est un pays du bonheur. Grâce à la direction du Parti, de l’État et à l’héritage du Président Hô Chí Minh, les citoyens vivent dans la sérénité : les enfants sont exonérés de frais de scolarité, bientôt les consultations médicales régulières et les frais d’hospitalisation pourraient être gratuits… C’est un bonheur partagé. Et pour chacun, le bonheur se trouve dans les choses les plus simples". Au festival, dit-elle, elle a ressenti pleinement cette énergie positive.

Photo : Khanh Hoà/VNA/CVN

Vietnam Happy Fest 2025 n’est pas qu’un festival ; c’est la première pierre d’une future Journée annuelle du Vietnam heureux.

Une journée pour rappeler que le bonheur vietnamien puise sa force dans la paix, dans l’amour du prochain, dans la résilience, dans l’unité, et dans ces gestes simples qui façonnent l’identité culturelle du pays.

C’est aussi une manière d’affirmer que le Vietnam n’est pas seulement une terre de paysages magnifiques, mais une destination profondément humaniste, pacifique, riche d’espoir.

Phuc Hang - Câm Sa / CVN