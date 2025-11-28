Le Vietnam Happy Fest 2025 déborbe de bonheur

Le Vietnam Happy Fest 2025 se déroulera du 5 au 7 décembre dans les rues piétonnes autour du lac Hoàn Kiêm à Hanoï. Au programme : une multitude d’activités véhiculant un message clair : le bonheur est partout, dans les yeux, les sourires et dans chaque instant du quotidien des Vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence de presse le 27 novembre, Pham Anh Tuân, directeur du Service de l’information de base et externe du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que le "Chemin du Bonheur", qui s’étend de la rue Lê Thai Tô à la rue Hàng Khay en passant par la rue Dinh Tiên Hoàng et se termine sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, est comme un flot d’émotions, où chaque pas raconte une histoire et où chaque recoin recèle un miracle de la vie vietnamienne contemporaine.

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture le 6 décembre, les visiteurs pourront découvrir l’exposition "Happy Vietnam", profiter d’un espace numérique interactif, de cabines photo et d’espaces d’exposition artistique, participer à l’atelier "L’objectif du bonheur" et à l’activité de plein air "La santé, c’est le bonheur", entre autres.

À noter, une cérémonie de mariage collective réunissant 80 couples, intitulée "L’amour est bonheur", se déroulera le 6 décembre de 19h30 à 23h30. Placée sous le thème "Unis pour toujours – L’amour est bonheur", cette cérémonie est un moment fort du Vietnam Happy Fest 2025 et symbolise les 80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur du pays.

Ce mariage collectif est ouvert à tous, jeunes couples et couples, et permettra également de célébrer les noces d’argent, d’or et de diamant - 15, 30 ou 50 ans de mariage. Les inscriptions se font via le lien suivant : https://bit.ly/49s29yY.

Photo : Khanh Hoà/VNA/CVN

Par ailleurs, la cérémonie de remise des prix Happy Vietnam 2025, qui aura lieu le 6 décembre, récompensera les œuvres photographiques et vidéo les plus inspirantes sur le bonheur au Vietnam.

En 2025, le Vietnam a réalisé une performance remarquable en gagnant huit places pour se hisser au 46e rang de l’Indice mondial du bonheur. Ce n’est pas qu’un chiffre, c’est la preuve de l’énergie positive qui émane de la vie des Vietnamiens, des politiques humanitaires et de l’aspiration à bâtir une nation juste, prospère et unie.

"Vietnam heureux" récompense les œuvres médiatiques sur les droits humains, capturant de beaux moments du pays et de ses habitants à travers le regard authentique de dizaines de milliers de contributeurs, vietnamiens et internationaux. Depuis sa première édition en 2023, près de 40.000 œuvres, photos et vidéos comprises, ont été soumises, constituant ainsi une archive nationale d’un Vietnam heureux, raconté par son peuple, pour son peuple.

Le 7 décembre, le défilé de costumes traditionnels "Bach Hoa Bo Hanh" rassemblera environ 800 personnes en tenue traditionnelle qui défileront dans les rues du vieux quartier de Hanoï, établissant un record pour le plus grand défilé de personnes en costumes vietnamiens.

Le soir même, le gala musical "Happy Vietnam" clôturera ces trois jours de festivités dans un spectacle de musique, de lumières et d’émotions. Grâce aux voix de nombreux jeunes artistes comme les chanteurs Bùi Công Nam et Lâm Bao Ngoc, l’image d’un Vietnam dynamique, compatissant, jeune et optimiste prendra vie sur scène au cœur de Hanoï.

VNA/CVN