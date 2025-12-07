Le cinéma vietnamien à la conquête des cinéphiles nationaux et étrangers

Le secteur cinématographique vietnamien doit s’appuyer sur une stratégie à long terme pour devenir une véritable industrie culturelle de premier plan, capable de préserver son identité tout en renforçant sa compétitivité dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Lors du 24e Festival du film vietnamien, organisé du 21 au 25 novembre à Hô Chi Minh-Ville, l’atelier "Développement de l’industrie cinématographique à l’ère nouvelle" a réuni experts, producteurs et responsables du secteur. Les débats ont porté sur les bases stratégiques et les mécanismes à long terme nécessaires pour stimuler un développement durable et dynamique du cinéma vietnamien.

Đinh Thi Thanh Huong, vice-présidente du conseil d’administration de Galaxy Group, a souligné que le cinéma national connaissait une croissance exceptionnelle après la pandémie. Alors que plusieurs pays asiatiques plafonnent à 60% des recettes de 2019, le Vietnam a déjà dépassé ce niveau, enregistrant une hausse de 20%.

La part des films vietnamiens sur le marché domestique a atteint 42% des recettes en 2024 et un record de 62% en 2025. Pour Mme Huong, il s’agit d’un "succès éclatant, fruit des efforts du secteur", qui constitue une base solide pour l’édification d’une industrie culturelle majeure.

Sur le plan institutionnel, la Dr. Trân Thi Phuong Lan, directrice du Département de la culture et des arts de la Commission centrale de propagande et de mobilisation auprès des masses du Parti, a rappelé l’importance de la censure et de la classification des films. Ces mécanismes doivent garantir le respect des lois et des normes socioculturelles, tout en évoluant régulièrement pour accompagner la créativité des cinéastes.

Photo : DPCC/CVN

Le Professeur associé Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, a insisté sur la nécessité de bâtir un marché diversifié et une concurrence loyale. Selon lui, le cinéma ne doit pas se limiter à un seul genre, mais offrir un environnement où "cent fleurs s’épanouissent". Il a plaidé pour la création d’un Fonds du cinéma afin de soutenir les projets artistiques de valeur mais difficiles à rentabiliser, tout en dénonçant la domination des distributeurs étrangers et la faiblesse des ressources humaines, qui exigent des politiques de formation structurées et durables.

Le réalisateur Victor Vu a rappelé que ses projets visaient à la fois le marché national et international. Pour lui, l’identité culturelle, la vie quotidienne et la psychologie sociale vietnamienne sont des atouts majeurs pour séduire le public mondial, comme le font les cinémas français, allemand ou japonais.

Les intervenants ont également mis en avant l’apport des nouvelles technologies : production virtuelle, effets spéciaux CGI, intelligence artificielle ou décors numériques. Autrefois réservées aux grandes industries cinématographiques, ces innovations sont désormais accessibles aux créateurs vietnamiens.

Photos : VNA/CVN

En 2025, plusieurs films utilisant ces techniques ont rencontré un succès notable au box-office, confirmant l’appétit du public pour des expériences inédites. Le spectateur devient ainsi le centre de l’écosystème : il ne se contente plus de "consommer", mais inspire et oriente les tendances, poussant les cinéastes à se renouveler en permanence.

Pour le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Đông, les initiatives présentées lors du colloque renforceront les trois piliers du cinéma vietnamien : créativité, identité culturelle et intégration internationale. Le secteur entre ainsi dans une nouvelle phase, où les œuvres conjuguent valeur artistique et efficacité commerciale, contribuant à bâtir une véritable économie cinématographique nationale.

Trân Ngoc - Hoàng Phuong/CVN