Le Vietnam Happy Fest cultive les valeurs humanistes et la force spirituelle nationale

«Vietnam Happy Fest 2025 - Journée du Vietnam heureux», organisée du 5 au 7 décembre à Hanoi, sera un espace où chaque habitant et chaque visiteur pourront ressentir le bonheur à travers chaque instant.

Cette année, le Vietnam Happy Fest se déroulera du 5 au 7 décembre dans les rues piétonnes autour du lac Hoàn Kiêm à Hanoi. Au programme : une multitude d’activités véhiculant un message clair : le bonheur est partout, dans les yeux, les sourires et dans chaque instant du quotidien des Vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

L’événement sera placé sous les auspices du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Comité populaire de la ville de Hanoï, et de l’Association des photographes vietnamiens.

Il s’agira non seulement d’un grand événement culturel et artistique, mais aussi d’une occasion de célébrer les valeurs humanistes, l’esprit de solidarité et l’aspiration à bâtir une société heureuse et durable.

Le bonheur à partir des choses simples

Lors d’une conférence de presse récemment tenue à Hanoi, Pham Anh Tuân, directeur du Département de l’information de base et de l’information extérieure (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), a souligné : « ‘Vietnam heureux – Happy Vietnam’, initialement un prix de communication sur les droits de l’homme, est devenu aujourd’hui un espace de diffusion des valeurs de vie positives, où le bonheur est perçu à travers les aspects les plus simples et authentiques du quotidien ».

Ce prix récompense les œuvres médiatiques sur les droits humains, capturant de beaux moments du Vietnam et de ses habitants à travers le regard authentique de dizaines de milliers de contributeurs, vietnamiens et internationaux.

Depuis sa première édition en 2023, près de 40.000 œuvres, photos et vidéos comprises, ont été soumises, constituant ainsi une archive nationale d’un Vietnam heureux, raconté par son peuple, pour son peuple.

Ces œuvres témoignent d’un regard empreint d’humanité et d’observation fine : le bonheur n’est pas lointain, il commence dans le sourire d’un travailleur, dans un repas familial, dans les couleurs d’une fête ou dans les gestes de solidarité au cœur des difficultés. Elles reflètent également un Vietnam stable, compatissant et toujours résilient dans son développement.

Toujours selon Pham Anh Tuân, le Vietnam Happy Fest 2025 sera conçu autour du thème « le Chemin du bonheur », avec 13 espaces d’expérience s’étendant de la rue Le Thai To à la rue Hàng Khay en passant par la rue Dinh Tieên Hoàng et se terminant sur la place Dông Kinh Nghia Thuc. Cela formera un flot d’émotions, où chaque pas racontera une histoire et où chaque recoin recèlera un miracle de la vie vietnamienne contemporaine.

Un programme chargé d’activités

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture le 6 décembre, les visiteurs pourront découvrir l’exposition « Happy Vietnam », profiter d’un espace numérique interactif, de cabines photo et d’espaces d’exposition artistique, participer à l’atelier « L’objectif du bonheur » et à l’activité de plein air « La santé, c’est le bonheur », entre autres.

À noter, une cérémonie de mariage collective réunissant 80 couples, intitulée « L’amour est bonheur », se déroulera le 6 décembre de 19 h 30 à 23 h 30. Placée sous le thème « Unis pour toujours – L’amour est bonheur », cette cérémonie sera un moment fort du Vietnam Happy Fest 2025 et symbolisera les 80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur du pays.

Ce mariage collectif sera ouvert à tous, jeunes couples et couples, et permettra également de célébrer les noces d’argent, d’or et de diamant - 15, 30 ou 50 ans de mariage. Les inscriptions se font via le lien suivant : https://bit.ly/49s29yY.

Par ailleurs, la cérémonie de remise des prix Happy Vietnam 2025, qui aura lieu le 6 décembre, récompensera les œuvres photographiques et vidéo les plus inspirantes sur le bonheur au Vietnam.

Le 7 décembre, le défilé de costumes traditionnels « Bach hoa bô hành » rassemblera environ 800 personnes en tenue traditionnelle qui défileront dans les rues du vieux quartier de Hanoï, établissant un record pour le plus grand défilé de personnes en costumes vietnamiens.

Le soir même, le gala musical « Happy Vietnam » clôturera ces trois jours de festivités dans un spectacle de musique, de lumières et d’émotions. Grâce aux voix de nombreux jeunes artistes, comme les chanteurs Bui Công Nam et Lâm Bao Ngoc, l’image d’un Vietnam dynamique, compatissant, jeune et optimiste prendra vie sur scène au cœur de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Vers la construction d’un pays heureux

Le Vietnam Happy Fest 2025 vise trois objectifs principaux : montrer au monde un Vietnam heureux, stable et humaniste ; aider ceux qui n’ont pas encore trouvé pleinement le bonheur à reconnaître qu’il est tout autour d’eux ; orienter la population vers la pratique quotidienne du bonheur et son partage dans la vie communautaire.

Plus qu’un lieu de rencontre pour les artistes, touristes et habitants, le Vietnam Happy Fest 2025 contribue également à promouvoir l’esprit de solidarité envers les populations gravement touchées par les catastrophes naturelles dans les localités du Centre. Cela affirme que le bonheur constitue non seulement une émotion individuelle, mais aussi la résilience d’une communauté et le fondement de la cohésion sociale.

Conçu comme un « voyage de découverte du bonheur », l’événement offre aux visiteurs des expériences multisensorielles, permettant à chacun de retrouver son propre sourire, sa joie, sa paix intérieure et son espoir.

Fort du succès des éditions précédentes du programme, le comité d’organisation ambitionne de faire de la « Journée du Vietnam heureux » un événement annuel d’envergure internationale. Cette orientation s’inscrit dans la stratégie nationale de développement culturel et d’édification d’un être humain vietnamien complet, contribuant à promouvoir l’image d’un pays pacifique, stable et profondément humaniste.

Ainsi, le Vietnam Happy Fest 2025 est bien plus qu’un événement culturel et artistique : c’est une affirmation de la valeur du bonheur national, la preuve des progrès du pays et une invitation chaleureuse adressée aux amis internationaux à découvrir un Vietnam paisible, accueillant et riche en humanité.

En 2025, le Vietnam a réalisé une performance remarquable en gagnant huit places pour se hisser au 46e rang de l’Indice mondial du bonheur. Ce n’est pas qu’un chiffre, c’est la preuve de l’énergie positive qui émane de la vie des Vietnamiens, des politiques humanitaires et de l’aspiration à bâtir une nation juste, prospère et unie.

NDEL/VNA/CVN