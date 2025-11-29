Développement durable : donner voix aux régions minoritaires

Le Projet 8, initiative dédiée à l’égalité des genres, vise à garantir aux femmes des ethnies minoritaires du Vietnam un accès équitable aux opportunités et aux bénéfices du développement.

La promotion de l’égalité des genres, notamment dans les régions peuplées de minorités ethniques et en zones de montagne, figure parmi les priorités clés pour assurer un développement durable du pays. Aux côtés des orientations et politiques générales en faveur de l’égalité, le Parti et l’État vietnamien déploient de nombreux programmes et projets centrés sur la mise en œuvre de l’égalité dans ces territoires. Parmi eux, le Projet 8, intitulé “Mise en œuvre de l’égalité des genres et réponse aux problématiques urgentes concernant les femmes et les enfants”, occupe une place particulière.

Soutenir les groupes les plus vulnérables

Approuvé officiellement par le gouvernement le 14 octobre 2021, le Projet 8 fait partie des dix grands volets du Programme cible national de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et de montagne pour la période 2021-2030. Il est actuellement mis en œuvre dans 50 provinces et villes.

Conçu comme un projet dédié au genre, le Projet 8 vise à garantir que les femmes de toutes les ethnies au Vietnam accèdent aux mêmes opportunités et bénéficient des mêmes résultats du processus de développement, tout en s’attaquant aux problématiques urgentes qui les touchent spécifiquement dans le cadre du Programme cible national. Il s’agit du premier projet distinct et spécifique au genre approuvé par l’Assemblée nationale et confié, par le gouvernement, à l’Union des femmes du Vietnam pour en assurer le pilotage, avec une envergure et des ressources d’investissement inédites.

Le public cible du projet est constitué par les femmes et les filles issues des minorités ethniques vivant dans les communes et hameaux en situation de grande difficulté, avec une priorité accordée aux filles des ménages pauvres et quasi pauvres. Sont également concernées les victimes de traite, de violences ou d’agressions sexuelles, les femmes migrantes, les travailleuses exposées à des conditions dangereuses, les femmes revenues d’un mariage à l’étranger, ainsi que les femmes en situation de handicap. Autant de groupes qui nécessitent une attention soutenue, des mesures concrètes et des mécanismes de politique publique dédiés pour leur offrir les meilleures conditions et environnements de développement.

Le projet vise à élever le niveau de conscience, combattre les stéréotypes, améliorer les conditions de vie matérielles et psychologiques, protéger et prendre soin des femmes et des enfants, réaliser l’égalité de genre et s’attaquer efficacement à certaines problématiques urgentes touchant les femmes et les enfants des régions de minorités ethniques et de montagne sur la période 2021-2030. Il est appelé à constituer un socle pour l’intégration transversale du genre dans d’autres activités et modèles de la région, de façon efficace et durable, tout en offrant aux femmes et aux enfants appartenant aux minorités ethniques des opportunités accrues d’accès et de participation aux programmes.

Après cinq ans de mise en œuvre, le Projet 8 a essentiellement achevé ses quatre axes d’action prioritaires ; huit critères clés sur neuf ont été atteints ou dépassés, dont quatre de façon notable (les équipes de communication communautaire ; les “adresses de confiance” ; les clubs “Leaders du changement” ; et le renforcement des capacités des cadres féminins issus des minorités ethniques).

Les modèles et activités du projet ont favorisé une évolution positive des mentalités et des pratiques dans les communes et hameaux en très grande difficulté, contribuant avec les autorités locales à résoudre plusieurs problématiques urgentes touchant les femmes et les enfants, et à promouvoir l’égalité de genre dans les zones de minorités ethniques et de montagne.

La vice-présidente de l’Union des femmes du Vietnam, Nguyên Thi Minh Huong, souligne que malgré les résultats obtenus, les femmes et les enfants de ces régions continuent de faire face à de nombreux défis liés au genre : emploi et moyens de subsistance, soins de santé, éducation, participation à la transformation numérique et accès à l’information ; s’y ajoutent des problèmes sociaux persistants tels que les mariages précoces, les unions consanguines, la traite des femmes et des enfants transfrontalière, ainsi que la prévalence de la violence domestique dans certains groupes ethniques ; sans oublier les enjeux d’éducation familiale et de parentalité.

Par ailleurs, l’intégration transversale de la dimension de genre et la participation des échelons de l’Union des femmes à la promotion de l’égalité dans les domaines relevant de la première phase du Programme cible national de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et de montagne demeurent limitées.

Autonomisation économique

Selon Vu Gia Hiên, recteur du Collège des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, le point fort du Projet 8 réside dans son approche à la fois globale et pragmatique. Concrètement, le projet soutient l’accouchement sans risque et la santé infantile en organisant des sessions de formation pour les agents de santé communautaires, en mettant en place des packs de soins mère-enfant et en menant de vastes campagnes d’information sur ces enjeux. Il renforce également l’autonomisation économique des femmes issues des minorités ethniques en appuyant des modèles d’épargne, d’élevage, de tissage de brocarts et de distillation d’alcools traditionnels. Parallèlement, des foires et des séminaires sont organisés, avec une mise en marché facilitée via des livestreams et les réseaux sociaux, aidant ainsi les femmes à gagner en confiance et à prendre en main l’économie de leur foyer.

De nombreux clubs destinés aux enfants des minorités ethniques, et en particulier aux filles, ont par ailleurs été créés. Axés sur des thématiques telles que les compétences de vie, la prévention des violences et des abus, la lutte contre le harcèlement scolaire ou les unions consanguines, ces espaces offrent aux jeunes un lieu d’expression, renforcent leur confiance en soi et développent leur capacité d’auto-protection.

