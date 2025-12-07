Préparation rigoureuse de la candidature de Mua đo pour les Oscars

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a approuvé la sélection du film Mua đo (Pluie rouge) de la réalisatrice Ðang Thái Huyên comme œuvre représentative du Vietnam à la 98 e cérémonie des Oscars.

Selon le Département du cinéma, le dossier de candidature du Vietnam aux Oscars a été préparé de manière exhaustive et conforme aux réglementations, garantissant un processus strict pour que le film soit accepté sur la liste officielle.

Le 21 novembre, l’Académie des arts et des sciences du cinéma des États-Unis (AMPAS) a annoncé les œuvres répondant aux critères pour passer au vote officiel dans trois catégories : meilleur film documentaire, meilleur film d’animation et meilleur film international.

Dans la catégorie “Meilleur film international” de cette année, Mua đo figure aux côtés de 85 autres productions, illustrant la montée en puissance des cinématographies des pays en développement. Le Conseil de sélection vietnamien a évalué les œuvres diffusées dans le pays selon les règlements des Oscars, leur valeur artistique, leurs éléments culturels et leur capacité de représentation nationale. Mua đo a été retenu pour son authenticité, sa profondeur et son impact sur le public national.

Le Département du cinéma a ensuite préparé l’ensemble des documents requis : formulaire officiel, droits de propriété, copie du film aux normes techniques, sous-titres et traduction en anglais, photos, affiche et dossier de présentation. La copie a été téléchargée sur la plateforme Academy Screening Room, utilisée par les membres de l’AMPAS pour visionner, noter et voter. Des échanges réguliers avec l’Académie ont permis d’ajuster les détails techniques et d’assurer la pleine conformité du dossier.

Cette année, l’Asie du Sud-Est est particulièrement représentée avec quatre films d’Indonésie, de Malaisie, des Philippines et de Singapour. Ces œuvres, qui comprennent A Wife from the Future, Pavane for an Infant, Magellan et Stranger Eyes, témoignent de la forte compétitivité des cinémas de la région.

Le représentant de la Thaïlande n’a pas été retenu dans la liste officielle cette année. La présence de Mua đo parmi les 86 films retenus contribue à renforcer l’image de la région aux Oscars.

Pour le Vietnam, cette sélection marque une avancée majeure sur la plus prestigieuse scène cinématographique mondiale, et reconnaît également la préparation minutieuse et rigoureuse du secteur cinémato-graphique national tout au long du processus de soumission du dossier.

Produit par le cinéma de l’Armée populaire, Mua đo retrace les 81 jours de combat pour défendre la citadelle de Quang Tri (Centre).

Avec une reconstitution à grande échelle, une distribution nombreuse et une narration riche en émotions, le film s’est imposé comme l’une des œuvres les plus marquantes de l’année. Sorti le 2 septembre pour la Fête nationale, il a atteint plus de 700 milliards de dôngs de recettes, devenant le film vietnamien le plus rentable de tous les temps. L’œuvre captive par son imagerie authentique, sa musique vibrante et son rythme soutenu, conférant à cette fresque historique la puissance d’émouvoir et de fédérer des spectateurs issus de toutes générations.

Le Département du cinéma souligne que cette sélection illustre la préparation méticuleuse et la volonté d’intégration internationale du secteur. Il s’agit d’un signe positif non seulement pour l’équipe du film, mais aussi pour l’ensemble du secteur dans ses efforts pour promouvoir la culture et l’image du Vietnam à travers le langage cinématographique. La présence de Mua đo au premier tour des Oscars 2026 constitue un tremplin essentiel pour l’avenir du cinéma vietnamien, appelé à s’affirmer davantage sur les grandes scènes mondiales.

Selon le calendrier de l’AMPAS, le vote préliminaire pour établir la liste restreinte des 15 œuvres dans la catégorie “Film international” aura lieu du 8 au 12 décembre, avant l’annonce officielle le 16 décembre. Les nominations définitives de la 98e édition des Oscars seront dévoilées le 22 janvier 2026, et la cérémonie se tiendra le 15 mars au théâtre Dolby, retransmise en direct sur la chaîne ABC.

