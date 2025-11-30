Agir ensemble pour l’égalité des genres

Placé sous le thème “Égalité des genres et sécurité des femmes et des filles à l’ère numérique”, le Mois national d’action se tient du 15 novembre au 15 décembre, avec des milliers d’initiatives organisées à travers le pays.

>> Développement durable : donner voix aux régions minoritaires

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l’Intérieur, en coopération avec l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) au Vietnam, a lancé le 11 novembre à Hanoï le Mois national d’action pour l’égalité des genres et la prévention et la réponse aux violences fondées sur le genre 2025.

L’événement a réuni plus de 400 délégués représentant des ministères, organismes gouvernementaux, missions diplomatiques, organisations internationales et ONG, en présence de Nguyên Thi Hà, vice-ministre de l’Intérieur et vice-présidente permanente du Comité national pour le progrès des femmes vietnamiennes, et de Pauline Tamesis, coor-dinatrice résidente des Nations unies au Vietnam.

Dans un contexte d’essor accéléré des technologies et du numérique, la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo du Parti communiste du Vietnam consacrée aux percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique nationale, a été promulguée en temps utile afin d’orienter leur application dans la construction et la gouvernance du pays. Ces leviers y sont identifiés comme des moteurs majeurs et des axes de rupture prioritaires pour un développement socio-économique rapide et durable, et pour renforcer la compétitivité nationale.

Moteur du développement durable

Intervenant lors de la cérémonie, la vice-ministre de l’Intérieur, Nguyên Thi Hà, a rappelé que l’égalité des genres constituait non seulement un objectif mais aussi un moteur du développement durable. Le Vietnam a bâti un cadre juridique et des politiques solides en ce sens.

Photo : CTV/CVN

En 2024, le pays s’est hissé au 39e rang sur 158 au classement mondial sur l’égalité des genres et la gouvernance, soit une progression de 32 places en deux ans. Les femmes occupent 30,26% des sièges à l’Assemblée nationale, un taux supérieur à la moyenne mondiale.

“L’ère numérique ouvrira des opportunités et un environnement d’apprentissage et de travail plus souples et plus efficaces, facilitera l’accès à des ressources éducatives et à l’emploi à distance, et offrira des possibilités d’entreprendre moins contraintes par la géographie, avec un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale. Elle crée aussi les conditions pour que les femmes fassent entendre leur voix, tissent des réseaux, élargissent leurs perspectives, transforment leurs méthodes de travail et affirment davantage leur rôle et leur position dans le monde professionnel comme dans la vie”, a estimé Nguyên Thi Hà.

Outre ces opportunités, la transition numérique charrie aussi des risques et des défis. Les femmes et les filles demeurent particulièrement vulnérables en ligne : exposition accrue aux escroqueries, à la manipulation, au harcèlement verbal teinté de stéréotypes, à l’envoi non sollicité de contenus sensibles (images, vidéos, sons), à l’extorsion, au cyberharcèlement, voire à des formes d’enlèvement et de prédation sur Internet.

Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a déclaré : “Ces réalités ne sont pas de simples données statistiques, elles renvoient à des vies bien réelles touchées par la violence, l’exploitation et les menaces en ligne. Derrière chaque chiffre se trouvent des vies : filles, garçons, femmes, toutes et tous ayant droit à la sécurité, au respect et à la protection de leur dignité. L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet et les violences de genre dans l’espace numérique sont des maillons d’une même chaîne de comportements préjudiciables. Elles exigent une action coordonnée, centrée sur les victimes et les enfants, appuyée par des services spécialisés et un mécanisme de responsabilité partagé”.

Pauline Tamesis a affirmé que tout comme le Vietnam avait bâti son capital humain pour réussir la période du Đôi moi (Renouveau), la génération actuelle devait désormais former des ressources capables de protéger et d’autonomiser l’ensemble des utilisateurs, afin de libérer pleinement le potentiel de l’ère numérique. Elle a ajouté que les Nations unies se tenaient prêtes à jouer le rôle de partenaire, de catalyseur et de force de plaidoyer pour accompagner le Vietnam dans la concrétisation de la promesse d’un avenir numérique, fondé sur la sécurité, l’égalité et la dignité pour toutes et tous.

Vaste campagne de communication

Afin de promouvoir l’égalité des genres et d’assurer la sécurité des femmes et des filles à l’ère de la transformation numérique, Nguyên Thi Hà a souligné que le ministère de l’Intérieur a publié des plans de transformation numérique pour déployer de nombreuses mesures et politiques d’application des technologies numériques dans l’exécution du service public, garantir la protection sociale, renforcer la capacité de service aux citoyens tout en économisant du temps et des coûts opérationnels.

Elle a également appelé les ministères, comités, organismes et organisations de masse, tant au niveau central que local, à mobiliser davantage de ressources, et les organisations internationales, au Vietnam et à l’étranger, à poursuivre l’appui technique afin de mettre en œuvre les actions, mener des activités de sensibilisation et promouvoir l’égalité des genres à l’ère numérique. Les médias sont invités à orienter et diffuser des messages positifs sur le rôle et la place des femmes et des filles, ainsi que sur les solutions de sécurité dans l’espace numérique. Les hommes et les garçons sont encouragés à être des “alliés éclairés et fiables” dans la réalisation de l’égalité de genre, aux côtés des femmes et des filles, pour bâtir un espace numérique civilisé et sûr.

La cérémonie de lancement du Mois national d’action donne le départ d’une vaste campagne de communication dédiée à l’égalité des genres et à la prévention ainsi qu’à la réponse aux violences fondées sur le genre en 2025. Dans la continuité, des milliers d’initiatives seront déployées à l’échelle du pays par les ministères, administrations, organismes et collectivités.

Au programme figurent la transition numérique des actions de communication sur les réseaux sociaux (Facebook, pages officielles, YouTube, etc.) pour amplifier les messages sur l’égalité des genres et la protection des femmes et des filles en ligne ; la production de supports dédiés (brochures, dépliants, fiches, vidéos et clips courts) adaptés à divers publics ; l’organisation de forums, dialogues, tables rondes, séminaires, sessions de formation, concours, ainsi que d’événements culturels et sportifs. S’ajoutent le renforcement des dispositifs d’inspection en matière d’égalité des genres et de promotion des droits des femmes, l’intensification de la prévention et de la lutte contre les violences fondées sur le genre dans les familles et les communautés, avec des interventions rapides et des sanctions fermes, et la montée en puissance des modèles et clubs dédiés pour en améliorer l’efficacité.

Le Mois d’action pour l’égalité de genre et la prévention et la réponse aux violences fondées sur le genre se tient chaque année du 15 novembre au 15 décembre. La couleur orange a été retenue comme emblème de la Campagne mondiale pour en finir avec les violences de genre. Teinte lumineuse, elle porte l’espoir pour les femmes et les enfants victimes de violences, ainsi que pour celles et ceux qui s’engagent dans ce combat. C’est aussi une couleur hautement visible, qui alerte sur la gravité et l’ampleur du phénomène touchant des millions de femmes et d’enfants à travers le monde, et appelle à une mobilisation résolue de toutes les parties prenantes pour éradiquer ce fléau.

Phuong Nga/CVN