“Le bonheur vient des choses simples”, le message de la Vietnam Happy Fest 2025

La Fête du Bonheur du Vietnam - Vietnam Happy Fest 2025 s’est ouverte le 5 décembre sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le Comité populaire de Hanoï et plusieurs organismes partenaires.

Photo : CTV/CVN

Dans son allocution d’ouverture, le vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Hai Binh, a souligné qu’en 2025, le Vietnam est classé au 46ᵉ rang du Rapport mondial sur le bonheur, gagnant huit places par rapport à l’année dernière. Ce progrès reflète, selon lui, les efforts constants du pays pour construire un environnement de vie sain et humaniste, ainsi que l’optimisme et l’esprit d’entraide qui caractérisent les Vietnamiens.

Il a affirmé que Vietnam Happy Fest 2025 n’est pas seulement un événement culturel, mais également une étape vers l’instauration d’une “Journée du Bonheur du Vietnam” annuelle, destinée à célébrer les valeurs simples qui fondent l’identité et la solidarité du peuple.

Cette année, la fête s’étend autour du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée) avec 13 espaces d’expérience : expositions, zones interactives numériques, photobooths artistiques, carte du bonheur, activités en plein air, ainsi que l’Arbre du Bonheur recueillant des milliers de vœux.

L’un des moments phares de l’événement est le mariage collectif de 80 couples, symbole des 80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur. D’autres activités, telles qu’un défilé de costumes traditionnels vietnamiens, des ateliers thématiques, la remise des prix Happy Vietnam 2025 et le concert “Vietnam heureux”, offrent au public un parcours riche en couleurs, en art et en émotions.

Les organisateurs souhaitent que Vietnam Happy Fest 2025 devienne un rendez-vous culturel annuel, contribuant à diffuser auprès du public vietnamien et international le message : “Le bonheur vient des choses simples”.

VNA/CVN