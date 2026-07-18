Séismes au Venezuela : plus de 5.000 morts, le FMI débloque des fonds

Le bilan des séismes au Venezuela a dépassé vendredi 17 juillet 5.000 morts, un chiffre toujours provisoire trois semaines après la catastrophe qui a laissé des milliers de personnes sans abri, alors que Caracas a obtenu une enveloppe de 346 millions de dollars du FMI pour financer la reconstruction.

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Au moins 5.069 personnes ont péri lors des tremblements de terre de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé, à 39 secondes d'intervalle, le Nord du pays, et particulièrement l'État de La Guaira, selon un nouveau bilan publié par le président du Parlement, Jorge Rodriguez.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les secousses ont également fait 16.740 blessés. Le nombre de disparus, que les autorités n'évoquent pas, pourrait atteindre 50.000 d'après une estimation de l'ONU réalisée au surlendemain du double-séisme.

Sous la violence des secousses, plusieurs centaines d'immeubles ont été endommagés, devenant pratiquement inhabitables, ou se sont totalement effondrés, principalement à La Guaira.

Près de 20.000 personnes sans abri s'entassent désormais dans des camps de fortune érigés dans des stades, sur des places publiques et jusque sur les trottoirs de cette station balnéaire populaire, proche de la capitale Caracas.

Photo : AFP/VNA/CVN

Afin de financer les travaux de reconstruction, le Venezuela a obtenu du Fonds monétaire international (FMI) le déblocage de 346 millions de dollars, qui étaient auparavant gelés, l'organisme financier ne reconnaissant pas la légitimité de l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro.

Cette somme permettra notamment "de soutenir les familles" touchées par la catastrophe "en matière de logement, d'infrastructures, de services publics essentiels", a détaillé vendredi 17 juillet la présidente par intérim, Delcy Rodriguez.

Le FMI et la Banque mondiale avaient annoncé en avril la reprise de leurs relations avec le Venezuela, gelées depuis 2019, après que les États-Unis ont renversé le président Maduro lors d'une opération militaire en janvier.

AFP/VNA/CVN