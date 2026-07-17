Le bilan des séismes au Venezuela s'élève désormais à 4.930 morts

Le bilan des deux séismes survenus le 24 juin au Venezuela s'élève désormais à 4.930 morts, a déclaré jeudi 16 juillet Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale vénézuélienne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

De plus, 6.462 personnes ont été secourues vivantes, tandis que 856 bâtiments ont été endommagés, dont 190 se sont effondrés, principalement dans l'Etat de La Guaira, l'un des plus durement touchés, selon les chiffres communiqués par M. Rodriguez sur X.

Ces catastrophes ont laissé 17.907 personnes sans abri, dont 21.210 sont hébergées dans 107 camps provisoires. Plus de 128.000 familles ont bénéficié d'une aide du gouvernement.

Les autorités ont enregistré 1.308 répliques depuis les deux séismes principaux de magnitudes 7,2 et 7,5 qui se sont produits à 39 secondes d'intervalle.

Le gouvernement a également déployé plus de 1.200 professionnels de santé à La Guaira afin de prévenir toute épidémie dans les camps provisoires.

Le ministère vénézuélien de la Santé collabore avec l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la surveillance épidémiologique, des campagnes de vaccination et des mesures d'assainissement.

Xinhua/VNA/CVN