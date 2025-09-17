Poursuivre la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation et stimuler la croissance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer la dépêche officielle N°165/CĐ-TTg, appelant à maintenir la stabilité macroéconomique, contenir l’inflation, promouvoir la croissance et garantir les grands équilibres de l’économie, tout en améliorant le niveau de vie de la population.

>> Le PM travaille avec le Conseil consultatif politique sur la stabilité macroéconomique

>> Le PM réaffirme son engagement en faveur de la stabilité macroéconomique

Photo : VNA/CVN

Cette dépêche est adressée aux ministres, aux responsables des organismes gouvernementaux, aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux dirigeants des grands groupes publics et banques commerciales d’État.

Le 12 septembre, lors d’une réunion gouvernementale, le Premier ministre a souligné que la situation socio-économique en août avait poursuivi une tendance positive : stabilité macroéconomique, inflation sous contrôle, croissance soutenue, marché du travail stable, dette publique et déficit budgétaire maîtrisés, sécurité sociale renforcée, et amélioration tangible du niveau de vie matériel et spirituel des citoyens.

Dans la dépêche, le chef du gouvernement a précisé que le gouvernement visait, pour l’année 2025, une croissance de 8,3 à 8,5%, une inflation en dessous de l’objectif fixé et des recettes budgétaires supérieures de 25% aux prévisions. Le Premier ministre a insisté sur une gestion rigoureuse de la dette publique et du déficit budgétaire, sur la sécurité monétaire, alimentaire, énergétique et numérique, ainsi que sur la stabilisation des prix des produits stratégiques. La ligne directrice est de maintenir une stabilité pour se développer, un développement pour consolider la stabilité, avec un accent sur la durabilité et le bien-être social.

Pour parvenir les objectifs fixés, le Premier ministre a demandé aux ministères des Finances d’accélérer le décaissement de l’investissement public, de mobiliser des capitaux via l’émission d’obligations d’État, d’appliquer des mesures fiscales de soutien aux entreprises et de finaliser rapidement le cadre juridique pour le développement des marchés financiers et la mise en œuvre du projet de Centre financier international au Vietnam.

Politique monétaire flexible

La Banque d’État doit conduire une politique monétaire flexible, réduire les coûts des établissements de crédit afin de baisser les taux d’intérêt, renforcer les programmes de prêts préférentiels (logement social, agriculture d’exportation, jeunes acquéreurs, étudiants), gérer strictement les marchés des changes et de l’or, et accélérer le traitement des créances douteuses.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a pour mission de promouvoir les exportations, lever les obstacles dans le développement énergétique et garantir l’approvisionnement en électricité, carburants et biens essentiels tandis que le ministère de la Construction de stabiliser et assainir le marché immobilier, en favorisant un développement sûr et durable.

Le chef du gouvernement a ordonné au ministère des Sciences et Technologies de dynamiser le marché des technologies et mettre en œuvre efficacement la résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de renforcer la communication publique, stimuler le tourisme, diversifier les produits et améliorer leur qualité.

Les entreprises publiques et les banques commerciales d’État sont invitées à développer les marchés et à accroître la production. Les autorités locales doivent simplifier les procédures, renforcer la décentralisation avec contrôle, favoriser l’autonomie et la créativité, tout en combinant ressources locales, nationales et étrangères.

Enfin, le Premier ministre a demandé aux organes de presse de garantir une information objective et transparente, de contrer toute tentative de désinformation et de division, et aux groupes de travail gouvernementaux de poursuivre leurs efforts de suivi, de supervision et de levée des obstacles afin d’assurer le succès des objectifs socio-économiques.

VNA/CVN