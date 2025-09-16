Croissance 2025 : les localités clés en première ligne pour atteindre les objectifs

Alors que les défis pour atteindre la croissance en 2025 demeurent nombreux, la réalisation de l’objectif fixé entre 8,3% et 8,5% repose sur l’accélération des moteurs économiques et des localités clés.

Le bilan économique des huit premiers mois de 2025 est très positif, tant au niveau national que local. Selon le ministère des Finances, "tous les grands centres économiques affichent des résultats encourageants".

Ainsi, 34 provinces et villes ont enregistré une hausse de leur indice de production industrielle (IPI) par rapport à l’année précédente, avec Phu Tho en tête (+26,22%), suivie de Ninh Binh, Huê, Nghê An et Quang Ninh.

Chaque localité a également marqué des avancées dans le développement socio-économique. Hanoï a connu une forte reprise touristique (+27,5% en août). Hai Phong a enregistré une croissance budgétaire notable (+30%) et une augmentation de l’IPI (+14,51%), confirmant son rôle moteur dans le delta du fleuve Rouge.

Bac Ninh a dépassé Hô Chi Minh-Ville en août pour devenir le leader national des exportations (+33 %), grâce à la montée en puissance des grandes entreprises étrangères telles que Samsung, Canon, Foxconn.

D’autres localités ont aussi affiché de bons résultats : Dông Nai avec plus de 2 milliards de dollars d’investissements étrangers et près de 5.000 nouvelles entreprises ; Phu Tho avec de nombreux projets étrangers ; Dà Nang, une destination touristique majeure avec 12,8 millions de visiteurs ; Ninh Binh avec le développement des hautes technologies et de l’économie verte ; An Giang avec une production industrielle en hausse de 13,93% et un tourisme en forte croissance (+76%) ; Lâm Dông avec une croissance stable avec des exportations en hausse de 64,7%.

Hô Chi Minh-Ville, locomotive économique nationale, a assuré à la fois stabilité institutionnelle et relance économique. Son IPI a progressé de près de 6%, ses ventes de détail et services de consommation ont augmenté de 15,6%, et ses exportations ont atteint 61,21 milliards de dollars (+6,35%), premier rang national.

Les localités ont également relevé leurs objectifs de croissance conformément à la Résolution 226/NQ-CP. Par exemple, Quang Ninh vise 14% (contre 12,5% assignés), Hai Phong 12,35% (contre 12,2%), Phu Tho 10,3% (contre 10%), Dông Nai et Dà Nang 10% (contre 8,7% et 9%).

Attentes envers les locomotives économiques

Le ministre des Finances Nguyên Van Thang a reconnu que les défis pour atteindre la croissance en 2025 restent considérables. La croissance minimale prévue est de 8%, mais un effort soutenu sera nécessaire pour atteindre l’objectif de 8,3% à 8,5%.

De nombreuses mesures sont mises en œuvre, avec un accent particulier sur le rôle clé des grandes localités économiques. Pour atteindre 8,5% de croissance annuelle, Hô Chi Minh-Ville prévoit une progression trimestrielle comprise entre 10,2% et 10,4%.

Toutefois, le décaissement des investissements publics reste encore faible (43,3% après 8 mois), constituant un frein important selon le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc.

Les deux principales locomotives économiques, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, devront redoubler d’efforts pour contribuer davantage à la croissance nationale. Parallèlement, des attentes sont également placées dans d’autres localités dynamiques, telles que Phu Tho, Bac Ninh ou encore Quang Ninh.

