Une vague de promotions touristiques déferle sur la 1re Foire d’automne 2025

La 1 re Foire d’automne 2025 s’est imposée comme un rendez-vous incontournable du tourisme vietnamien, portée par une avalanche d’offres promotionnelles qui a suscité un vif engouement. En marge de l’espace consacré aux produits vietnamiens de haute qualité, les agences de voyage ont déployé un arsenal de réductions destinées à stimuler la consommation et renforcer les partenariats internationaux.

>> Foire d’automne : La gastronomie du Delta du Mékong séduit les visiteurs

>> Foire d’automne 2025 : l’intelligence artificielle, moteur de l’essor du e-commerce vietnamien

Photo : Thuy Hà/CVN

Parmi les acteurs majeurs, Vietravel se démarque avec plus de 1.000 e-vouchers offrant jusqu’un million de dôngs de remise, valables du 25 octobre au 4 novembre 2025. Ces promotions couvrent l’ensemble des produits touristiques, des séjours de Noël à ceux du Têt 2026, avec des destinations très prisées telles que Phu Quôc, Sa Pa, Quy Nhon, Nha Trang ou Phu Yên. L’agence organise également un tirage au sort avec 500 cadeaux, dont des séjours en Chine et des appareils électroménagers.

Suit Flamingo Redtours avec des réductions allant jusqu’à 30% sur ses resorts à Dai Lai, Cat Bà, Ibiza Hai Tiên ou Heritage Onsen & Resort, ainsi que 10.000 bons de réduction d’une valeur de 200.000 à 1 million de dôngs, accompagnés de nombreux souvenirs.

Saigontourist attire, quant à elle, la clientèle internationale avec des remises jusqu’à 2 millions de dôngs par personne sur des circuits plébiscités, notamment vers les États-Unis, l’Europe, le Japon et l’Égypte.

BestPrice Travel propose des offres allant jusqu’à cinq millions de dôngs, dont des circuits pour admirer les feuilles d’automne au Japon à 28,99 millions de dôngs, des voyages en Chine à 9,99 millions ou en Thaïlande dès 6,69 millions.

De son côté, Tràng An Travel présente une vaste offre de circuits nationaux et internationaux, incluant l’Europe, la Russie, la Turquie et la Malaisie, avec des prestations haut de gamme dans des établissements 4 à 5 étoiles.

Photo : Thuy Hà/CVN

Les localités dynamisent la scène touristique

Plusieurs provinces et villes ont transformé leurs stands en véritables galeries immersives. La province d'An Giang valorise ses sites écotouristiques et spirituels, tels que la forêt de Trà Su, la montagne Câm ou la centrale solaire An Hao. Dông Nai impressionne avec un stand intégrant des technologies 3D, 4D et de réalité virtuelle, offrant aux visiteurs un voyage sensoriel sans quitter la foire. Thai Nguyên séduit avec une immersion au cœur des plantations de thé de Tân Cuong, mêlant démonstrations artisanales et dégustations aux parfums authentiques.

Tous les produits présentés sont certifiés OCOP (Chaque commune, un produit), 3 étoiles ou plus, garantissant qualité et authenticité. Les visiteurs peuvent échanger directement avec les artisans, observer les processus de fabrication et savourer des spécialités dans une ambiance conviviale rappelant les traditions vietnamiennes.

Photo : BTC/CVN

Une alliance porteuse d’avenir

De nombreux stands affichent complet, les réservations touristiques augmentent et les produits gastronomiques se vendent à guichets fermés. Pour les visiteurs, la foire n’est pas seulement un espace marchand : c’est un lieu de partage, d’émotions et de découverte, symbole de l’élan retrouvé du secteur.

"Cet événement est une plateforme d’échanges où se croisent culture, tourisme et économie créative. Il permet aux agences de présenter leurs tendances, de promouvoir leurs produits innovants et de développer de nouveaux partenariats, tant nationaux qu’internationaux", se félicite Nguyên Công Hoan, président de Flamingo Redtours.

Porté par cette dynamique, le tourisme vietnamien confirme son ambition d’être un moteur de croissance, révélant le potentiel de ses régions tout en renforçant son rayonnement à l’international.

Thuy Hà/CVN