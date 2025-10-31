Dà Lat figure parmi les meilleures destinations d’Asie pour Halloween

La ville de Dà Lat, dans la province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre), a été désignée comme l’une des meilleures destinations d’Asie pour fêter Halloween, illustrant le désir grandissant de voyager autrement en explorant les cultures où la mémoire et le mystère dialoguent avec la joie.

Photo : Booking/CVN

Célébré chaque année le 31 octobre, Halloween est une fête d’origine celtique qui mêle folklore ancien et festivités joyeuses. Les enfants se déguisent pour la chasse aux bonbons, les citrouilles s’illuminent à la lueur des bougies, les familles se réunissent autour de feux de joie, de fêtes costumées et d’histoires de fantômes qui capturent l’esprit de cette période.

Bien qu’ancrée dans d’anciennes traditions celtiques, Halloween a été réinventé dans le monde entier par différents pays, qui y ont insufflé culture locale, charme saisonnier et une touche d’épouvante.

Selon un rapport de Booking.com, 51% des voyageurs vietnamiens souhaitent découvrir une culture différente et 49% veulent diversifier leurs activités lors de leur prochain voyage.

Selon Booking.com, octobre est l’une des périodes les plus agréables de l’année à Dà Lat, lorsque la fraîcheur de l’air et les brumes enveloppent la ville d’une quiétude presque irréelle.

Aux alentours d’Halloween, cette station d’altitude devient une destination particulièrement appropriée, non seulement pour son atmosphère, mais aussi pour les histoires de fantômes qui circulent à propos de certains lieux.

Parmi eux, l’ancienne villa française du col de Prenn, jadis demeure d’un général français avant d’être abandonnée puis restaurée, accueille toujours les visiteurs curieux. Elle n’est ouverte aux visiteurs que le jour, ses couloirs silencieux étant ornés d’autels bouddhistes, mais son mystère persistant continue d’attirer ceux qui sont attirés par l’inconnu.

Pour ajouter au charme surréaliste de Dà Lat, il y a la "Maison folle", également connue sous le nom de Hang Nga Guesthouse - un labyrinthe d’escaliers en colimaçon et de couloirs oniriques qui brouille la frontière entre architecture et imagination.

Parmi les autres destinations, Hong Kong offre une ambiance de carnaval urbain où les lumières néon et les costumes créatifs illuminent la ville. Un mélange unique et ludique d’Orient et d’Occident transforme les rues en un spectacle vivant.

Pour les voyageurs vietnamiens en quête d’une escapade palpitante et accessible pour Halloween, Singapour est le choix idéal, à seulement quelques heures de vol, même sans légendes de fantômes séculaires. Chaque octobre, cette métropole moderne se métamorphose en l’un des hauts lieux d’Halloween en Asie.

À Kuala Lumpur, en Malaisie, les Nuits de l’Épouvante à Sunway Lagoon se transforment en un carnaval déjanté de cris, de lumières et de spectacles vivants. Les amateurs d’horreur y repoussent leurs limites au milieu de décors cinématographiques et de performances de rue espiègles.

Au Japon, Halloween est moins une fête effrayante qu’un spectacle. Tout au long du mois d’octobre, des milliers d’habitants et de touristes participent à des défilés improvisés, entièrement costumés, arborant des personnages d’anime ou des icônes classiques de l’horreur, transformant la ville en un immense défilé d’Halloween, notamment à Shibuya et Harajuku.

L’étude "Tendances de voyage 2025" a été commandée par Booking.com et menée de manière indépendante auprès d’un échantillon d’adultes ayant effectué un voyage d’agrément avec nuitée au cours des 12 derniers mois, prévoyant de voyager en 2025 et impliqués dans l’organisation de leurs voyages. L’échantillon comprend 32.300 répondants répartis sur 32 marchés, interrogés en janvier ou février 2025, dont 800 au Vietnam.

VNA/CVN