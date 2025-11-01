Cân Tho au fil des crues : là où l’eau révèle les âmes

Dans le quartier de Vi Thanh et la commune de Phung Hiêp, ville de Cân Tho, la saison des crues transforme les paysages du Delta du Mékong en tableaux vivants. Entre rivières débordantes, charme rural et saveurs locales, cette région séduit les visiteurs en quête d’authenticité.

Photo : VNA/CVN

De septembre à novembre, le Delta du Mékong entre dans la saison des crues, lorsque les eaux venues de l’amont du fleuve inondent les rizières. Elles apportent limon fertile, poissons, crevettes et une multitude de produits du terroir. Plutôt que de considérer cette période comme une calamité, les habitants la voient comme une saison de vie, propre à la beauté du Sud-Ouest.

Situé en aval de la rivière Hâu (bras postérieur du Mékong), Vi Thanh possède un relief bas, ce qui fait que les crues y arrivent plus tard et se retirent plus lentement que dans les autres régions. En visitant Cân Tho en octobre, les voyageurs peuvent admirer des paysages aquatiques luxuriants où foisonnent poissons, crevettes, fleurs sauvages, légumes des champs et escargots. En fin d’après-midi, il est facile de capturer un coucher de soleil aux teintes rose et violette.

Photo : CTV/CVN

À environ 60 km de Cân Tho et 190 km de Hô Chi Minh-Ville, Vi Thanh est une halte idéale pour découvrir l’Ouest de la rivière Hâu. On peut s’y rendre en autocar ou en voiture, pour un trajet de quatre à cinq heures depuis la mégapole du Sud.

Sites à découvrir

Impossible de visiter Vi Thanh sans découvrir son marché local, qui s’anime dès 03h00 du matin. Situé en plein centre, il est surnommé “Chôm Hôm” en raison de la posture accroupie des vendeurs et des acheteurs. Ce marché est célèbre pour ses stands carrés en plein air, où l’on trouve principalement des produits agricoles, poissons, crevettes, légumes, cultivés ou pêchés localement.

À l’aube, le marché offre une ambiance unique. Les touristes peuvent acheter des spécialités : fleurs de sesbania, plantes aquatiques, escargots, crevettes, poissons-œufs. Les fruits locaux sont également variés : ananas Câu Duc, bananes, pamplemousses de Nam Roi.

Photo : VNA/CVN

Après le marché, les visiteurs peuvent prendre leur petit-déjeuner dans des échoppes ombragées à proximité. On y sert des plats traditionnels du Sud comme le gâteau à la banane, le manioc grillé ou cuit à la vapeur avec du lait de coco…

Depuis le centre de Vi Thanh, il faut parcourir environ 40 km pour rejoindre la zone touristique de Mùa Xuân, située dans la Réserve naturelle de Lung Ngoc Hoàng dans la commune de Phung Hiêp, surnommée “le poumon vert”. Ce lieu abrite des centaines d’espèces d’oiseaux, de poissons et de plantes aquatiques. Le nom “Lung Ngoc Hoàng” signifie “la terre marécageuse du Ciel”, autrefois appelée “grenier à serpents” du Sud-Ouest.

Pendant la saison des crues, l’activité phare est la balade en barque à travers les forêts de cajeputiers et de palétuviers pour observer les hérons regagner leur nid. Certains circuits écotouristiques proposent aussi la pêche, la cueillette de fleurs sauvages et la découverte de la vie des habitants. Le meilleur moment pour visiter la forêt est à 08h00 du matin, horaire propice à l’observation des oiseaux.

Après l’exploration de la forêt, les voyageurs peuvent grimper à la tour d’observation de 21 m au centre du site afin d’admirer la vue panoramique sur la forêt de cajeputiers et son écosystème.

Nguyên Thành/CVN