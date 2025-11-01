Sur la plage de Dôc Lêt, un peu de soleil dans l’eau froide

La plage de Dôc Lêt, dans la province de Khanh Hoa, au Centre-Sud du Vietnam, a été classée parmi les 10 meilleures plages d’Asie du Sud-Est pour un séjour ensoleillé en hiver par le quotidien britannique Daily Mail .

Photo : TT/CVN

Avec l’arrivée des nuits plus fraîches et des jours qui déclinent, nombreux sont ceux qui rêvent de troquer le métro-boulot-dodo contre un transat et une bière fraîche (ou un cocktail) sur la plage, écrit-il.

Et tandis qu’en novembre, au Royaume-Uni, on se couvre bien pour profiter des feux de camp et des soirées cocooning à la maison, en Asie du Sud-Est, la saison touristique ne fait que commencer, ajoute le Daily Mail.

Réputée pour son ambiance décontractée, la plage de Dôc Lêt dans le quartier de Dông Ninh Hòa, se classe septième sur cette liste qui met en avant les destinations prisées des amateurs de soleil pendant les mois d’hiver.

Avec son sable blanc et son eau cristalline, elle offre une escapade paisible où l’on peut déguster des fruits de mer frais, notamment des crevettes, du crabe et des calamars grillés, a souligné le quotidien britannique, ajoutant que le prix moyen d’un hébergement est d’environ 47 £ par nuit, et une bière coûte seulement 1,50 £.

Un tableau vivant de la vie côtière

Les touristes apprécient la plage de Dôc Lêt pour sa longue étendue de sable sable blanc et fin et son eau d'un bleu limpide qui invite à venir s’y baigner, ses rangées de cocotiers verdoyants qui se balancent au gré du vent ainsi que l'image d'un paisible village de pêcheurs aux toits de tuiles s'avançant dans la mer.

Ils peuvent aisément observer le ballet incessant des bateaux prenant le large, les pêcheurs remontant leurs filets et pêchant le long du rivage - un tableau vivant de la vie côtière.

Le Daily Mail a établi ce classement à partir des statistiques de la plateforme de réservation de transports Omio, qui a analysé 50 plages dans 10 pays d’Asie du Sud-Est en fonction des prix des hôtels et des vols, du coût des repas et des boissons sur la plage, de l’affluence et de la qualité de l’eau et du sable.

Parmi les autres plages figurant dans le top 10, on retrouve Bang Bao Beach en Thaïlande, Pantai Tusan Bekenu en Malaisie, Iboih Beach et Nongsa Beach en Indonésie, Teluk Keke et Tanjung Tinggi Beach en Indonésie, Teluk Dalam Besar et Pantai Batu Burok en Malaisie, et Blue Lagoon aux Philippines.

VNA/CVN