Le tourisme accélère la cadence pour atteindre 25 millions de visiteurs internationaux

Pour l’année 2025, le Vietnam s’est fixé un objectif ambitieux : accueillir 25 millions de visiteurs internationaux. La période allant de maintenant jusqu’à la fin de l’année est considérée comme la "haute saison dorée" du tourisme, mais aussi comme un moment décisif où le secteur doit surmonter de nombreux défis liés aux conditions climatiques et aux catastrophes naturelles pour atteindre sa cible.

Selon le Bureau général des statistiques, le pays a accueilli plus de 15,4 millions de touristes étrangers au cours des neuf premiers mois de l’année, soit une hausse de 21,5% par rapport à la même période de 2024. Les recettes provenant des activités touristiques sont estimées à 69.600 milliards de dôngs, en progression de 20,5%. Plusieurs localités enregistrent une croissance remarquable : Hô Chi Minh-Ville (+24,3%), Hanoï (+21,9%), Quang Ninh (+20,2%) et Dà Nang (+13,2%).

D’après Nguyên Trung Khanh, directeur général de l’Administration nationale du tourisme, cette forte dynamique s’explique par les effets positifs de la politique de visas assouplie et l’efficacité accrue des programmes de promotion du tourisme menés sur plusieurs marchés clés tels que la Russie, le Japon, l’Italie ou la République de Corée.

Au-delà des chiffres, le Vietnam continue de renforcer son image sur la scène internationale. Lors de la cérémonie des World Travel Awards 2025, organisée le 13 octobre, le pays a été une nouvelle fois distingué en recevant deux titres majeurs : "Meilleure destination d’Asie" et "Meilleure destination patrimoniale d’Asie 2025". Des localités comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville ou encore Hôi An ont également été récompensées, confirmant ainsi la place du Vietnam comme destination phare de la région.

Cependant, pour atteindre son objectif de 25 millions de visiteurs, soit 10 millions supplémentaires d’ici la fin de l’année, le secteur devra redoubler d’efforts. Plusieurs régions ont en effet été touchées récemment par des intempéries. Selon Vu Quôc Tri, secrétaire général adjoint de l’Association du tourisme du Vietnam, "toute la filière doit passer à la vitesse supérieure pour atteindre la cible fixée".

Le président de ladite association, Vu Thê Binh, a précisé qu’un vaste programme baptisé "VITA Famtrip 2025" est en cours, visant à inviter des centaines de dirigeants d’agences de voyages provenant de marchés stratégiques - Japon, Philippines, Indonésie, Malaisie, Russie, Europe de l’Ouest et du Nord - à venir découvrir les produits touristiques vietnamiens. Parallèlement, le pays entend développer des offres à haute valeur ajoutée telles que le tourisme MICE (réunions, conférences et événements), le tourisme de golf et le tourisme vert, tout en encourageant les localités à créer de nouveaux circuits adaptés aux spécificités de chaque marché.

De nombreuses provinces se mobilisent également pour dynamiser la demande. À Hô Chi Minh-Ville, le tourisme fluvial est mis à l’honneur ; Quang Ninh lance une série d’événements promotionnels ; Dà Nang ouvre une ligne aérienne directe depuis Singapour afin d’attirer davantage de visiteurs. À Hanoï, plusieurs festivals majeurs se succèdent, dont la Foire d’automne (du 26 octobre au 4 novembre) et le Festival Thang Long - Hanoï (du 1ᵉʳ au 16 novembre).

Selon Lê Thi Anh Mai, directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports, ces événements sont l’occasion de valoriser la marque culturelle du Vietnam et d’accroître le rayonnement de la capitale auprès des visiteurs étrangers.

Sur le plan national, le gouvernement accorde une attention particulière à la relance du secteur. Le 8 octobre, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a signé le document N°9658/VPCP-KGVX, demandant au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec les ministères et localités concernées, de renforcer l’attractivité du Vietnam. L’accent est mis sur l’élaboration d’un plan de promotion du tourisme et de la gastronomie vietnamienne pour la période 2026-2030, ainsi que sur la diversification des produits touristiques liés aux fêtes, à la culture et à la cuisine traditionnelle.

Selon le vice-ministre Hô An Phong, le ministère coopère actuellement avec les autorités compétentes pour étendre la politique de visas et simplifier les procédures d’entrée. Le Vietnam a récemment exempté de visa douze pays européens et autorisé l’entrée sans visa de certaines personnalités reconnues, dans le cadre d’un programme de relance du tourisme.

Le vice-ministre souligne également la nécessité, pour les entreprises, de construire des chaînes de services intégrées, de haute qualité et à prix compétitifs, tout en intensifiant la promotion sur les marchés stratégiques d’Asie du Nord-Est, d’Asie du Sud-Est, de Chine et de République de Corée.

Grâce à des politiques cohérentes, une mobilisation générale et une stratégie claire, le tourisme vietnamien affiche une nouvelle dynamique de croissance, prêt à conclure l’année 2025 sur une note de succès et à consolider sa position parmi les destinations les plus attrayantes d’Asie.

