Le tourisme culturel khmer, un levier d’attractivité de Vinh Long

Située au cœur du delta du Mékong, Vinh Long ne se distingue pas seulement par la générosité de la nature, ses rivières serpentantes et ses vergers verdoyants, mais aussi à la richesse d’un héritage culturel où se croisent plusieurs cultures.

Ces dernières années, la province de Vinh Long a multiplié ses efforts pour valoriser le patrimoine culturel traditionnel de la communauté khmère en l’intégrant au développement touristique.

Photo : VNA/CVN

La province compte aujourd’hui 156 pagodes khmères, dont l’architecture remarquable reflète à la fois la spiritualité et l’héritage religieux des habitants.

Des pagodes tels qu’Ang, Hang, Kom Pong ou Phnô Dôn (également appelée pagode des Cigognes) ne sont plus seulement des lieux de pratique de culte, mais aussi des destinations touristiques prisées des visiteurs domestiques et étrangers.

Nichée au milieu d’un jardin de grands arbres à bois dur, la pagode Hang est considérée comme l’un des plus beaux ouvrages d’architecture khmère de Vinh Long.

Au-delà de son charme séculaire, la pagode est réputée pour son art délicat de la sculpture sur bois, un savoir-faire que moines et artisans perpétuent avec ferveur depuis des générations.

L’artisan Son Soc, qui pratique la sculpture depuis plus de vingt ans, confie : "la salle d’exposition présentant des œuvres telles que le buffle tirant la charrue, la femme pilant le riz ou la confection du riz gluant vert… permet aux visiteurs de découvrir la vie quotidienne d’autrefois, tout en permettant aux jeunes générations de renouer avec les traditions de leurs ancêtres".

Ce n’est pas seulement la majesté de son sanctuaire principal qui impressionne, mais aussi la présence de dizaines de milliers d’oiseaux, cigognes, hérons et cormorans, qui se rassemblent toute l'année sur plus de trois hectares, créant un spectacle naturel rare et fascinant.

Le vénérable Truong Van Biên, supérieur de la pagode, partage : "Ce qui distingue Phno Don, c’est la présence de nombreux genres d’oiseaux nichant ici. Les autorités locales collaborent avec la pagode afin de protéger ces volatiles et de garantir un équilibre écologique durable".

Consciente de la richesse de son patrimoine, Vinh Long investit dans de nombreux projets culturels étroitement liés à la vie de la communauté khmère.

L’un des plus marquants est la création du village culturel et touristique khmer dans le quartier de Nguyêt Hoa, comprenant sept sous-zones fonctionnelles que sont l’étang Bà Om, la pagode Ang, le musée de la culture khmère, l’école Pali, ainsi qu’un espace consacré aux métiers artisanaux traditionnels.

Parmi les attractions phares figure l’allée des fresques khmères, qui est composée de vingt-huit peintures murales illustrant la vie quotidienne, la spiritualité et les coutumes des Khmers.

Chaque mois, le site accueille des centaines de groupes de visiteurs venus pour découvrir et vivre ces expériences culturelles.

L’artisan émérite Lam Phen exprime sa fierté : "la fondation du village culturel et touristique khmer est une grande joie pour nous. Depuis son ouverture, non seulement la culture et les arts sont mieux valorisés, mais les conditions de vie des habitants se sont également améliorées de manière significative".

Autre site emblématique : l’étang Bà Om, classé monument national, demeure une étape incontournable pour quiconque souhaite explorer la culture khmère.

Autour de l’étang s’étendent des dunes sablonneuses parsemées de grands arbres centenaires, dont les racines imposantes émergent du sol, créant un décor presque féérique.

Chaque année, à la pleine lune du dixième mois lunaire, le lieu s’anime au rythme du festival Ok Om Bok, la fête de la lune traditionnelle des Khmers, rassemblant des dizaines de milliers de visiteurs.

Nguyên Ba Trung, touriste venu de Long An, partage ses impressions après plusieurs séjours : "Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la passion et l’engagement profond des habitants à préserver et à promouvoir la culture traditionnelle de leur ethnie. J’espère qu’à l’avenir, les touristes nationaux et étrangers auront l’occasion de venir ici afin que la région puisse se développer davantage".

Duong Hoàng Sum, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré : "Nous avons complété les produits touristiques du village culturel khmer, en lien avec le complexe de la pagode Ang et du musée de la culture khmère. En parallèle, nous valorisons la beauté architecturale et spirituelle des pagodes de la province, telles que Hang, Kom Pong et Phno Don, qui attirent de plus en plus de visiteurs".

Grâce à la richesse combinée de sa nature et de sa culture, Vinh Long transforme peu à peu le patrimoine khmer en un moteur de développement durable.

Le tourisme culturel ne se limite pas à offrir des moyens de subsistance aux habitants, il contribue aussi à diffuser l’image d’une province dynamique et profondément attachée à son identité.

À l’avenir, aux côtés de l’écotourisme et du tourisme communautaire, le tourisme culturel khmer continuera d’être un pilier essentiel, affirmant la place de Vinh Long comme l’une des destinations emblématiques du delta du Mékong, où culture et nature se répondent dans une harmonie subtile.

VNA/CVN