Le Vietnam fait de la transition verte et numérique les piliers de son tourisme durable

Le changement climatique et la concurrence mondiale accrue placent le tourisme vietnamien face à une exigence urgente : se restructurer vers un modèle durable, adaptable et innovant. Dans ce contexte, la transition verte et la transformation numérique sont définies comme deux piliers stratégiques.

Si la transformation numérique consiste à intégrer et appliquer les technologies digitales pour améliorer l’efficacité de la gestion et des activités, la transition verte repose sur des efforts visant à atteindre un développement durable, respectueux de l’environnement et de la société.

La Stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l’horizon 2030 affirme clairement la nécessité de "développer un tourisme durable et inclusif sur la base d’une croissance verte", tout en soulignant l’importance de "développer un tourisme professionnel, de qualité, efficace et fortement tourné vers l’application des avancées de la 4e révolution industrielle".

Selon le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, à l’ère du numérique et du développement durable, il faut reconnaître que la transformation numérique et la transition verte ne sont pas deux chemins parallèles mais bien des "clés d’or", deux piliers stratégiques complémentaires, générant une force synergique pour construire un tourisme moderne, durable, humain et ancré dans l’identité culturelle.

Dans le même esprit, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a affirmé que la transformation numérique et la transition verte dans le tourisme constituent une stratégie incontournable pour tous les pays, y compris le Vietnam.

Ces dernières années, de nombreuses localités, destinations et entreprises touristiques vietnamiennes ont adopté les technologies numériques et vertes dans leurs activités, favorisant l’émergence de nouveaux modèles de destinations et de produits touristiques attractifs et respectueux de l’environnement.

Cependant, selon les experts, pour progresser davantage dans ces deux domaines, le tourisme vietnamien doit surmonter de nombreux défis à travers un système de solutions globales et synchronisées.

L’État joue un rôle d’orientation, tandis que les entreprises doivent être à l’avant-garde, avec le soutien actif des communautés locales.

Le vice-directeur général de l’Autorité nationale du tourisme, Pham Van Thuy, a souligné que la construction d’une plateforme numérique commune pour le tourisme est en cours, permettant aux entreprises d’exploiter plus facilement les données numériques pour la promotion et la commercialisation, et aux touristes d’accéder aisément à des informations fiables sur le tourisme vietnamien.

En matière de transition verte, il a également affirmé que le Vietnam dispose de nombreux atouts naturels et doit développer davantage de produits touristiques verts répondant aux attentes du marché.

Lors du Forum du tourisme de haut niveau "Façonner l’avenir du tourisme : vers la transformation numérique et la transition verte", le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a souligné la nécessité de renouveler le modèle de croissance, en faisant de la transformation numérique un moteur pour améliorer la qualité des services et l’expérience des visiteurs, et de la transition verte une base pour construire un secteur touristique en harmonie avec la nature, responsable envers les communautés et l’environnement.

Il a également partagé plusieurs grandes orientations : perfectionner le cadre institutionnel, renouveler la pensée sur le développement touristique en passant d’une logique de "croissance à tout prix" à celle de "développement durable" ; élaborer un ensemble de principes pour le tourisme numérique et vert ; développer la coopération interrégionale et intersectorielle afin de créer des produits distinctifs et compétitifs ; investir fortement dans la formation des ressources humaines ; et encourager l’investissement dans les modèles d’affaires privilégiant le tourisme numérique et vert.

