Les habitants de Tuyên Quang espèrent des politiques de développement touristique durable

Les responsables, les membres du Parti et les habitants de la province de Tuyên Quang (Nord) donnent activement leur avis sur les projets de documents du XIV e Congrès national du Parti, prévu en 2026, appelés à guider l’action du pays pour les cinq prochaines années.

Les responsables, les membres du Parti et les habitants de la province de Tuyên Quang soulignent leur souhait de voir se concrétiser des politiques touristiques favorisant des moyens de subsistance durables, notamment dans les zones habitées par les minorités ethniques.

Ly Tiên Công, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Lao Chai, a déclaré que les autorités locales et les habitants accordent une importance particulière aux politiques de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses.

Il a ajouté qu’ils espèrent que ces projets de documents apporteront des solutions plus claires et plus concrètes pour le développement des infrastructures et des moyens de subsistance durables dans les communautés des hautes terres.

Le développement économique doit être lié à la protection de l’environnement et à la préservation de l’identité culturelle. Il convient d’encourager le tourisme communautaire dans les communes frontalières telles que Lao Chai, Thanh Thuy, Lung Cu et Dông Van afin d’accroître les revenus des populations locales et d’améliorer leurs conditions de vie, a-t-il déclaré.

Dang Van Hâu, membre respecté de la communauté ethnique Dao du village de Xa Phin, commune de Thanh Thuy, a approuvé les orientations de réforme énoncées dans les documents de projet.

Il a exprimé l’espoir que le Parti et l’État poursuivront la formation des fonctionnaires issus des minorités ethniques, soutiendront le tourisme communautaire lié à la culture Dao, développeront la promotion des zones montagneuses de Tuyên Quang et associeront le tourisme au plateau karstique de Dông Van afin d’attirer les visiteurs.

Trân Thi Thanh Huong, retraitée du quartier de Hà Giang 1, a salué la vision stratégique des objectifs de développement pour les cinq prochaines années, affirmant que les documents de projet témoignent d’un fort esprit d’innovation.

Elle a toutefois souligné la nécessité de solutions plus concrètes dans les domaines de l’éducation, des sciences et technologies et de la transformation numérique, notant que le développement rapide doit aller de pair avec la durabilité et placer l’humain au cœur des préoccupations.

Représentant la jeunesse des zones frontalières, Ban Thi Hom, membre de l’ethnie Dao du village de Nà Màu, commune de Thanh Thuy, a exprimé sa confiance dans la nouvelle orientation de développement et a appelé à ce que le projet de politique propose des solutions pour la formation professionnelle locale et les opportunités d’emploi, notamment dans les secteurs du tourisme et des services.

Elle a affirmé que les jeunes issus des minorités ethniques peuvent jouer un rôle essentiel dans le développement du tourisme communautaire et la promotion de Tuyên Quang comme destination accueillante et chaleureuse pour les visiteurs nationaux et internationaux.

