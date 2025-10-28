Tourisme fluvial : Hanoï mène sa barque

De nombreuses nouvelles lignes touristiques ont été lancées et développées, offrant une qualité de service diversifiée et attractive, comme les lignes Hanoï - Hung Yên et Hanoï - Bac Ninh.

La capitale Hanoï renforce continuellement le développement de produits touristiques fluviaux et s’engage à mettre en place des mécanismes et des politiques pertinents, notamment pour mettre en œuvre efficacement ces initiatives.

Dans un récent rapport adressé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Service du tourisme de Hanoï a examiné les activités touristiques fluviales actuelles de la ville pour la période 2023-2025.

Parmi les sept principaux cours d’eau de la ville, d’une longueur totale de 556 km, quatre - le fleuve Rouge, les rivières Duông, Dà et Câu - sont les plus importants et relient l’ensemble du réseau fluvial de la région. Le tronçon du fleuve Rouge qui traverse la capitale s’étend sur 163 km.

Récemment, la ville a activement conseillé le gouvernement pour la prise de décisions, dont une sur la planification touristique, qui détermine le développement de quatre corridors touristiques fluviaux le long du fleuve Rouge, des rivières Day, Tô Lich, Câu, Cà Lô et Tich.

Hanoï les a identifiées comme des itinéraires et corridors touristiques clés nécessitant des investissements et un développement ciblés dans les années à venir.

La capitale développe actuellement des produits touristiques fluviaux sur le fleuve Rouge.

Les statistiques montrent que le nombre de touristes fluviaux à Hanoï a augmenté au fil des ans, atteignant 2.909 en 2023, 7.352 en 2024 et 2.585 au cours des neuf premiers mois de 2025.

Les revenus du tourisme fluvial ont dépassé 1,5 milliard de dôngs en 2023, puis 3 milliards en 2024 et 1,8 milliard de dôngs au cours des neuf premiers mois de 2025.

Actuellement, une seule entreprise, la société par actions Thang Long GTC, exploite des itinéraires touristiques fluviaux le long du fleuve Rouge. Elle propose neuf circuits, dont cinq excursions d’une journée, deux d’une demi-journée et deux excursions en après-midi et en soirée.

Ces dernières années, les produits touristiques fluviaux ont progressivement attiré des visiteurs nationaux et internationaux. De nombreuses nouvelles lignes, offrant des services diversifiés et attractifs, ont été introduites pour répondre à la demande touristique, notamment les lignes Hanoï - Hung Yên et Hanoï - Bac Ninh.

Le rapport confirme que le tourisme fluvial de la ville a initialement enregistré des résultats positifs, contribuant de manière significative au développement global du secteur touristique de la capitale et affirmant de plus en plus son rôle de produit touristique potentiel et clé dans la période à venir.

À l’avenir, Hanoï se concentrera sur des tâches clés, notamment la promotion de nouvelles solutions d’investissement pour compléter le système d’infrastructures, en privilégiant l’affectation des terres de part et d’autre du fleuve Rouge, les zones de développement urbain et les villes satellites pour la création d’œuvres d’art, de services et d’espaces verts afin de soutenir le développement touristique et culturel.

