Saveurs d’automne à Hanoï : l’effervescence autour de la grande cathédrale

Quand le thé au citron et les parfums de jeunes grains de riz vert attirent les foules dans le vieux quartier.

Locaux et voyageurs s’y retrouvent pour déguster le côm - ce riz vert tendre emblématique de l’automne -, prendre des photos et savourer l’atmosphère si particulière des matinées fraîches de Hanoï.

Par une matinée à 18°C, la douceur du temps automnal attire de nombreux habitants vers le quartier de la cathédrale pour un café, un verre de thé au citron et quelques douceurs à base de côm : xôi côm (jeune riz gluant cuit à la vapeur) ou banh côm (gâteau de riz vert).

Dac Linh et Phuong Quỳnh confient que s’installer ici pour bavarder autour d’un thé au citron est devenu une habitude. Surtout pendant la saison du côm, "nous venons souvent faire des photos et profiter de cette ambiance si typiquement hanoïenne", raconte Phuong Quynh.

Le temps est parfait, mais il faut patienter un peu pour être servis, il y a vraiment foule, ajoute Dac Linh en riant.

Certains vendeurs affirment écouler plusieurs centaines de kilos de côm par jour en cette période.

Après avoir immortalisé la façade de la cathédrale, un groupe de visiteurs venus de Hô Chi Minh-Ville s’installe dans un café voisin pour goûter le côm, une première découverte de la fraîcheur automnale du Nord.

La plupart des cafés du quartier se sont d’ailleurs approvisionnés en côm pour répondre à l’engouement des clients.

J’ouvre à cinq heures du matin et ne ferme qu’à neuf heures du soir, dit-elle.

Les produits restent classiques : xôi côm et banh côm. Devant la demande croissante, elle doit s’approvisionner directement au village de Mê Tri, célèbre pour son riz vert. Un paquet de xôi côm (200 g) coûte environ 50.000 dông, tandis que le prix des gâteux varie selon la taille et la garniture.

Tùng vit désormais en Allemagne, Hiêu travaille à Buôn Ma Thuôt : Le quartier a toujours été animé, mais aujourd’hui tout le monde regarde son téléphone !, sourit Hiếu.

De son côté, Tùng confie que la nostalgie le saisit chaque automne : Rien ne remplace l’atmosphère des trottoirs de Hanoï. En Allemagne, il n’y a que des restaurants ; ici, les terrasses de rue font partie de l’âme de la ville.

Édifiée sous la période coloniale française, la cathédrale Saint-Joseph est un parfait exemple de style gothique européen, inspiré de Notre-Dame de Paris. Large de 21 m et longue de 65 m, elle se dresse fièrement avec ses deux tours de près de 32 m, solidement ancrées sur des piliers de pierre massifs.

Située au 40, rue Nhà Chung, dans le quartier de Hoàn Kiêm, elle demeure à la fois le cœur du catholicisme hanoïen et une halte incontournable pour les visiteurs en quête d’émotions et de beauté patrimoniale.

Texte : Hoài Anh & Câm Sa/CVN

Photos : Hoàng Giang/CVN