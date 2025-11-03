Foire d’automne 2025

Les produits agricoles de Gia Lai cherchent des opportunités de rayonnement

Participant à la Foire d’automne 2025 à Hanoï, la province de Gia Lai (Centre) est représentée par de nombreuses entreprises et coopératives, apportant avec elles des spécialités maritimes ainsi que des produits agricoles typiques issus des terres rouges de basalte. L’objectif est de présenter et de faire rayonner l’identité culturelle unique de la région auprès des visiteurs venus de près ou de loin.

Photo : BVH/CVN

Dans l’atmosphère douce et légèrement fraîche typique de l’automne hanoïen, la Foire d’automne 2025 s’est tenue dans un espace éclatant de couleurs et d’animations festives.

L’événement est devenu un rendez-vous culturel, gastronomique et commercial des plus attrayants, offrant aux visiteurs un voyage à travers des expériences riches et variées.

Les entreprises et coopératives de la province de Gia Lai (Centre) ont apporté à la Foire d’automne 2025 plus de 100 produits agricoles emblématiques, tels que du café, du poivre, du miel, du bambou séché, des noix de cajou, du durian séché ou encore des noix de macadamia.

Ces produits ont été soigneusement sélectionnés selon les critères de qualité, de traçabilité et une identité régionale affirmée, tout en présentant un fort potentiel d’expansion sur le marché.

Il ne s’agit pas seulement d’une occasion de promouvoir la marque des produits agricoles de Gia Lai auprès d’un large public, mais aussi d’une opportunité de rechercher des partenaires, d’élargir les canaux de distribution et de renforcer progressivement la position des produits agricoles des Hauts plateaux du Centre sur la carte commerciale nationale et internationale.

La coopérative Mật ong Phương Di (commune de la Grai, province de Gia Lai) a présenté à la Foire son miel Phương Di, distingué par la certification OCOP 5 étoiles. Son représentant a déclaré que la participation à des événements d’envergure tels que celui-ci constituait une occasion précieuse d’évaluer la demande du marché, de saisir les tendances de consommation et d’affirmer la place de la marque de miel du plateau.

“Il s’agit d’une gamme de produits typiques dotée d’un fort potentiel de compétitivité sur le segment haut de gamme. Nous espérons qu’à travers les activités de promotion commerciale, le miel de Gia Lai aura davantage d’opportunités pour élargir ses débouchés et progresser vers une exportation durable”, a-t ’il ajouté.

De nombreux produits emblématiques, tels que les noix de cajou grillées et salées, le café moulu pour filtre et les pousses de bambou séchées, certifiés OCOP 3 étoiles par la province de Gia Lai, ont également été présentés à la Foire.

Photo : BVH/CVN

Nguyễn Văn Thiêm, directeur de la société à responsabilité limitée Nguyễn Thiêm, a partagé : “Nous apportons à la Foire les produits les plus représentatifs de notre région, déjà reconnus pour leur qualité. L’objectif de notre entreprise est de promouvoir l’image des produits agricoles de Gia Lai et d’offrir aux consommateurs de la capitale des produits sains et fiables, tout en élargissant notre marché et en renforçant la valeur de notre marque”.

Selon lui, dans un contexte de marché instable, participer à la Foire est une manière pour les entreprises d’affirmer leur capacité de production, de présenter leurs produits aux consommateurs et de rechercher des opportunités de coopération avec les réseaux de distribution, les supermarchés ainsi que les chaînes de magasins d’alimentation saine.

“C’est une étape essentielle pour étendre le marché, renforcer la crédibilité de la marque et créer un élan de développement durable pour l’entreprise”, a ajouté M. Van Thiêm.

Selon Nguyễn Thị Bích Thu, directrice du Centre de promotion industrielle et commerciale (relevant du Service de l’industrie et du commerce de la province de Gia Lai), la participation des entreprises et coopératives à la première Foire d’automne 2025 constitue “l’une des activités clés dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de promotion commerciale ainsi que du plan de promotion du commerce de la province”.

Photo : BVH/CVN

La directrice du Centre a estimé que la participation aux foires et expositions ne se limite pas à la vente de produits : elle représente également un canal efficace de connexion et d’échanges d’informations sur le marché, permettant aux entreprises de mieux comprendre les tendances de consommation, les exigences de qualité et les normes des systèmes de distribution modernes.

“À travers chaque événement, les entreprises apprennent à raconter l’histoire de leur marque, à construire leur image et à instaurer la confiance auprès des consommateurs. C’est précisément sur cette base que les produits agricoles de Gia Lai pourront continuer à affirmer leur position et à accroître leur valeur sur la carte des produits agricoles vietnamiens”, a souligné Mme Thu.

Grâce à la participation active des entreprises et coopératives, ainsi qu’à l’accompagnement des autorités locales, Gia Lai affirme progressivement son image de terre agricole riche en potentiel, dynamique et créative dans le processus d’intégration au marché.

De plus, la présence de la province dans les grands événements de promotion commerciale démontre que les produits agricoles de Gia Lai ne cessent d’élever leur position, d’élargir leurs marchés et de s’orienter vers un développement durable, à la hauteur des atouts de ce territoire basaltique empreint de traditions, d’identité et d’aspiration à rayonner au loin.

Phuong Mai/CVN



