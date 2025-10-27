Le nombre d’arrivées chinoises à Quang Ninh rebondit en neuf mois

Le nombre de touristes chinois à Quang Ninh a rebondi au cours des neuf premiers mois de l’année mais reste loin de son niveau prépandémique, selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

>> Quang Ninh accueille un millier de touristes chinois haut de gamme en séjour MICE

>> Fresques murales d’un village de Quang Ninh

Photo : VNA/CVN

Ces cinq dernières années, le nombre de touristes chinois à Quang Ninh a augmenté de 126,5% en moyenne annuelle, la porte frontière de Mong Cai ayant accueilli à elle seule environ 300.000 tourites chinois par an.

Avant le COVID-19, les touristes chinois à Quang Ninh représentaient 25% du nombre total de touristes chinois au Vietnam ou 40% d’arrivées internationales dans cette localité.

Si leur nombre a fortement diminué en raison de l’impact de la pandémie, il a montré des signes d’amélioration avec la reprise des circuits touristiques par route à travers les postes-frontières terrestres, par mer de Beihai à Ha Long, et par air de Shenzhen à Vân Dôn.

Selon le Comité populaire de l’arrondissement de Mong Cai 1, au cours des neuf premiers mois de 2025, près de 2,61 millions d’entrées et plus de 2,64 millions de sorties ont été enregistrées.

Au cours de la saison des croisières 2025-2026, Quang Ninh devrait accueillir 9 navires de croisière de Beihai à Ha Long, dont le premier devrait arriver en novembre avec plus de 1.000 touristes.

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme estime qu’entre 350.000 et 400.000 touristes chinois devraient se rendre à Quang Ninh au cours des derniers mois en 2025, dont nombreux groupes de 1.000 à 2.000 personnes chacun.

Quang Ninh s’attend à accueillir 1,25 million de touristes internationaux au quatrième trimestre 2025 pour atteindre l’objectif de 21,2 millions de touristes en 2025, dont 4,09 millions de touristes internationaux.

La Chine demeure le premier marché touristique émetteur du Vietnam, avec plus de 5,8 millions de visiteurs par an, soit environ 30% des arrivées internationales au Vietnam.

Selon les chiffres de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, près de 3,74 millions de touristes chinois ont visité le Vietnam en 2024, retrouvant ainsi plus de 64% du niveau d’avant la pandémie ; et 3,9 millions au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 43% par rapport à la même période l’an dernier.

VNA/CVN