Foire d’automne 2025 : l’intelligence artificielle, moteur de l’essor du e-commerce vietnamien

Au Vietnam, l’intelligence artificielle s’affirme comme le nouveau moteur du commerce électronique. À la Foire d’automne 2025, des experts et entreprises ont dévoilé des solutions concrètes pour bâtir une économie numérique compétitive et durable.

Photo : Trân Binh/CVN

Le 1er novembre, au Centre national des expositions de Hanoï, le Département du commerce électronique et de l’économie numérique (ministère de l’Industrie et du Commerce) a organisé un colloque consacré à l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) dans la construction et le développement de bases de données numériques pour le commerce.

L’objectif était clair : renforcer la connaissance et la capacité d’adoption des technologies de pointe dans le secteur du e-commerce, afin d’aider les entreprises vietnamiennes à exploiter efficacement les données - un levier crucial pour accélérer la transformation numérique et s’intégrer plus profondément à l’économie numérique mondiale.

L'e-commerce, un pilier soutenu par l’IA

Dans son discours d’ouverture, la directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l’économie numérique, Lai Viêt Anh, a souligné que le commerce en ligne s’affirmait désormais comme un pilier de l’économie numérique.

Toutefois, a-t-elle précisé, la croissance durable de ce secteur dépend étroitement de l’usage de l’intelligence artificielle et du Big Data. "L’IA n’est pas qu’un outil technologique : c’est une stratégie fondamentale pour transformer la masse de données en avantage concurrentiel, la clé d’une croissance exponentielle à l’ère numérique", a-t-elle affirmé.

À l’échelle mondiale, le commerce électronique devrait générer 6,86 milliards de dollars de ventes en ligne d’ici 2025, soit une hausse de 8,3% par rapport à l’année précédente. Au Vietnam, le secteur figure parmi les marchés les plus dynamiques de la région : les neuf premiers mois de 2025 ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 300.000 milliards de dôngs, avec 566.000 boutiques actives et une dépense moyenne d’environ 400 dollars par consommateur.

Selon le directeur du Centre de développement du commerce électronique et des technologies numériques, Nguyên Huu Tuân, le e-commerce vietnamien atteint aujourd’hui son apogée grâce à l’amélioration des infrastructures, à l’évolution du comportement d’achat et à un cadre juridique favorable. Le commerce mobile domine le marché, porté par des plateformes comme Shopee, TikTok Shop et Lazada, qui intègrent le modèle du "shoppertainment", mêlant achat et divertissement.

L’IA s’impose désormais comme le facteur décisif de la prochaine phase de développement du commerce électronique. Elle influence non seulement le comportement des consommateurs, mais reconfigure aussi l’ensemble de la chaîne de valeur – des ventes au service après-vente, en passant par le paiement et la logistique. Les applications telles que le livestream shopping, la réalité augmentée ou virtuelle et la gamification créent des expériences d’achat personnalisées et immersives.

Plus de 60% des entreprises vietnamiennes ont déjà intégré l’IA pour optimiser la relation client, le marketing, la recommandation de produits et l’automatisation des processus, ouvrant ainsi une ère de croissance pilotée par les données.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

La montée en puissance du commerce électronique entraîne une demande croissante d’exploitation du Big Data. La responsable de la recherche de marché chez Metric JSC, Dô Thi Thanh Huong, a présenté la plateforme Metric.vn, une solution d’analyse de données en temps réel permettant d’obtenir, en 30 secondes, des rapports détaillés sur les ventes, produits et marques.

Forte d’une base de données couvrant cinq années d’activité sur Shopee, Lazada, TikTok Shop et Tiki, Metric aide les entreprises à suivre leur part de marché, à identifier les tendances de consommation et à ajuster leurs stratégies marketing et opérationnelles. "L’analyse du Big Data peut accroître directement le chiffre d’affaires de 54% et augmenter la probabilité de doubler les bénéfices de 25%", a-t-elle souligné.

De son côté, la société MISA JSC a dévoilé AI Sales Agent, un "commercial virtuel" fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 grâce à la combinaison AI Agent - Digital Twin. Ce système automatise l’ensemble du cycle de vente : prospection, conseil, devis, facturation et coordination logistique.

Photo : Câm Sa/CVN

Le directeur commercial de MISA, Nguyên Phi Nghi, a expliqué : "Pendant que je présente ici, mon double numérique répond déjà aux courriels et conseille nos clients. Cela permet à l’entreprise de fonctionner simultanément avec l’humain et l’IA, sans accroître ses effectifs".

Usines de contenu et optimisation

Selon la représentante d’ACCESSTRADE Vietnam, Truong Thi Minh Nguyêt, l’IA transforme les individus et les entreprises en “usines de contenu” globales. "L’IA ne relève plus du seul domaine technologique ; elle génère de la valeur réelle et redéfinit notre manière de faire des affaires", a-t-elle déclaré, tout en alertant sur les risques de désinformation et de fraude liés aux contenus générés par IA.

Avec le projet AI Content Factory, ACCESSTRADE et ATech Vietnam développent des systèmes de création automatisée de vidéos, images et sons, capables de multiplier la productivité par cent. Leur ambition : bâtir une “Global AI Content Factory” au Vietnam, où la créativité vietnamienne s’alliera à la maîtrise technologique pour une économie numérique souveraine.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

NextGenAI, filiale du groupe MediaSoft, a présenté ses solutions d’automatisation basées sur l’IA. Selon Nguyên Trung Thanh, directeur du développement, l’automatisation des tâches répétitives – conseil initial, réponse client, publicité, suivi – permet de concentrer les ressources humaines sur la créativité et la conclusion des ventes.

"Dans un contexte de forte concurrence et de ressources limitées, l’automatisation est vitale pour renforcer la productivité et améliorer l’expérience client", a-t-il insisté.

Le modèle F2C, une innovation logistique

Autre initiative remarquable : le modèle F2C (“Factory to Consumer”), première plateforme vietnamienne de e-commerce intégrant l’IA sur toute la chaîne, du producteur au consommateur, sans intermédiaire.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Lancée en décembre dernier avec le soutien du Centre national de promotion du commerce, de VietBank, Vietcombank et de grands logisticiens, F2C permet d’acheter des produits authentiques 30 à 40% moins chers qu’ailleurs, pour un abonnement mensuel de 20.000 dôngs.

Le directeur des opérations de F2C H1 Thuân Viêt, Kiêu Tiên Anh, précise : "En supprimant les intermédiaires et les frais pour les vendeurs, la plateforme réduit les coûts d’exploitation et de publicité de 15 à 30%, tout en améliorant la transparence et le contrôle des marques".

En conclusion, le Département du commerce électronique et de l’économie numérique estime que la synergie entre la Foire et les conférences technologiques ouvre une nouvelle dynamique pour les entreprises vietnamiennes.

La Foire d’automne 2025 ne se limite pas à un espace d’exposition et de promotion : elle devient un hub d’échanges numériques, facilitant l’accès aux modèles d’affaires, aux technologies et aux tendances émergentes, afin de stimuler l’efficacité, d’optimiser l’expérience client et de consolider la croissance durable du e-commerce vietnamien.

Thành Quach - Câm Sa/CVN