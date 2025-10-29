Hanoï accueille plus de 28 millions de visiteurs en dix mois

De janvier à octobre, Hanoï a accueilli plus de 28,2 millions de visiteurs, représentant 91% de son objectif annuel et dépassant le nombre total de visiteurs de l'année 2024.

Une stratégie de diversification des produits touristiques urbains et l'expansion des circuits vers les zones périphériques ont permis d'attirer et de fidéliser un grand nombre de touristes étrangers, qui affichent des dépenses élevées.

Selon les statistiques du Service municipal du tourisme, le total des visiteurs en octobre a atteint 2,27 millions, dont 695.000 visiteurs internationaux (+ 17,8% sur un an) et près de 1,6 million de touristes nationaux (+5%). Les revenus totaux du secteur ont atteint près de 9,93 billions de dôngs (+11,9%).

De janvier à octobre, la capitale a accueilli 28,22 millions de touristes, dont 6,17 millions d'internationaux. Les revenus totaux du tourisme sont estimés à près de 110.000 milliards de dôngs (4,2 milliards de dollars), marquant des augmentations respectives de 22% et 20% par rapport à la même période l'année dernière.

Les spécialistes estiment que l'organisation de grands événements nationaux comme les célébrations des 80 ans de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, ainsi que la diversification des produits touristiques, ont contribué à ce succès. De plus, l'ouverture de nouveaux circuits en périphérie et l'extension des offres de tourisme nocturne dans des sites historiques tels que la citadelle impériale de Thang Long et la Maison centrale (Hoa Lo) ont joué un rôle clé.

La ville s'attend à ce que ces efforts permettent d'atteindre un objectif de 31 millions de visiteurs en 2025, dont 7,5 millions d'internationaux, représentant ainsi plus de 30% de l'objectif national pour le tourisme étranger.

La directrice du Service municipal du tourisme, Dang Huong Giang, a indiqué que le mois de novembre est considéré comme un moment crucial, marquant le début de la haute saison touristique. Le Service organisera une série d'activités promotionnelles et événementielles, notamment le Festival d'Automne de Hanoï et le Festival d’ao dài 2025.

Des circuits nocturnes au temple Soc et ceux du tourisme agricole à Bat Tràng et Ung Thiên, un modèle du tourisme communautaire à Yên Xuân seront lancés, a-t-elle ajouté.

