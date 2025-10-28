Festival du crabe de Cà Mau 2025 : parfum de la forêt, saveur de la mer

Suite au succès de la première édition en 2022, la province de Cà Mau (Sud) se prépare à organiser le 2 e Festival du crabe de Cà Mau en 2025, avec l’objectif de valoriser ce produit emblématique et de promouvoir la marque "Crabe de Cà Mau" au niveau national et international

L’édition de cette année, placée sous le thème "Crabe de Cà Mau : parfum de la forêt - Saveur de la mer", se déroulera du 16 au 22 novembre.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Cà Mau, l’événement sera organisé à une échelle plus vaste que lors de la première édition. Il comprendra environ quinze activités principales, incluant des espaces d’exposition et de foire commerciale, des forums et colloques spécialisés, ainsi qu’un ensemble de manifestations culturelles, touristiques et sportives.

La cérémonie d’ouverture est prévue à 20 heures le 16 novembre, sur la place Phan Ngoc Hiên. Parmi les activités phares figurent des démonstrations culinaires autour du crabe de Cà Mau, un concours du plus grand crabe de la province, l’établissement d’un record lié au produit, un Festival régional de Đờn ca tài tử Nam Bộ (chant amateur du Sud occidental), ainsi que le Marathon de Cà Mau 2025 - Coupe PETROVIETNAM, avec la participation attendue d’athlètes nationaux et étrangers.

Parallèlement, le Service municipal de la science et de la technologie organisera le Concours de Start-up Cà Mau 2025 et l’événement CamaUP’25. Le Service de l’agriculture et de l’environnement assurera l’exposition des produits OCOP sur la place Phan Ngoc Hiên. Par ailleurs, l’événement de promotion territoriale "Bonjour Cà Mau" se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 13 au 15 novembre, afin de présenter les atouts, le potentiel de développement et les opportunités d’investissement de la province.

Le crabe constitue aujourd’hui l’un des deux secteurs aquacoles majeurs de Cà Mau, aux côtés de la crevette, et bénéficie d’une indication géographique protégée. En 2024, la province comptait plus de 252.000 ha de zones d’élevage intégrées, pour une production dépassant 25.200 tonnes. Cà Mau vise 40.000 tonnes d’ici 2030, dans la perspective de devenir le principal centre d’élevage de crabes du pays.

À travers ce festival, les autorités locales entendent renforcer les liens entre entreprises, structurer une chaîne de valeur durable, élargir les débouchés et accroître la compétitivité de la marque "Crabe de Cà Mau" sur les marchés national et international.

Texte et photo : Truong Giang/CVN