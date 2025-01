Une soixantaine de célébrités internationales éblouissent dans les créations de Công Tri

Près de 60 célébrités internationales ont choisi l'an dernier la marque Công Tri pour paraître lors de prestigieuses cérémonies de remise de prix, d’événements importants ou dans des magazines de mode. Le créateur vietnamien confie qu’il se sent chanceux d’être autant sollicité et de gagner la confiance des stars internationales.

Les créations signées Công Tri ont été portés par des artistes célèbres et sont apparus dans des magazines renommés à travers le monde, tels que Hollywood Reporter, Vogue, Elle, V Magazine, Paper et Glamour.

En janvier, l’actrice et femme d’affaires américaine Gwyneth Paltrow a "ouvert le bal" en portant un top en jersey à décolleté plongeant et une jupe maxi en crêpe de laine rouge éclatant lors de la Première du film The Brothers Sun. Ces deux créations appartiennent à la collection Printemps-Été 2024 de Công Tri. Gwyneth Paltrow, qui a marqué sa carrière en remportant l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle principal dans le film Shakespeare in Love, a ébloui l’assistance avec ce look.

Peu de temps après, la marque Công Tri a également habillé l’actrice australienne Sarah Snook pour la 29e cérémonie des Critics Choice Awards. Elle a opté pour une tenue à la fois sobre et puissante qui a captivé l’attention lors de cet événement.

En février, la chanteuse et actrice américaine Fantasia Taylor a contacté la maison de couture du créateur vietnamien pour commander une tenue sur mesure destinée à la cérémonie des Grammy Awards 2024 à Los Angeles. La chanteuse de 39 ans a fait sensation dans une robe ornée de plis au col, fendue sur la cuisse et dotée d’une jupe transparente.

Dans le même mois, grâce à une robe en sequins métalliques issue de la collection Printemps-Été 2024, le comédien Ali Wong a captivé tous les regards sur le tapis rouge de la cérémonie de remise Film Independent Spirit Awards. Cette création a également permis à Ali Wong de figurer dans le classement des 18 plus belles tenues de l’événement selon le prestigieux magazine Vogue. La robe, finement réalisée, se distingue par un col plissé élégant, ce qui lui a valu une place parmi les 18 créations les plus remarquables selon Vogue.

Après des célébrités telles que Beyoncé, Miley Cyrus et Jennifer Lopez, c’est Awkwafina qui a succombé au talent du créateur, surnommé le "grand frère" de la mode vietnamienne. Plus précisément, le modèle Look #95 de la collection Printemps-Été 2024, dévoilé par Công Tri et son équipe à la fin de l’année dernière, a aidé l’actrice Awkwafina à briller lors de l’after-party des Oscars.

L’année passée, Adele a renouvelé sa confiance envers l’équipe de Công Tri pour sa tournée "Adele In Munich", un spectacle que Billboard a salué comme un "super concert", tant pour son impact que pour ses recettes, avec une audience atteignant 800.000 spectateurs. Inspirée par les "nuits marines", la robe conçue pour Adele présente un col bateau délicatement échancré, une taille cintrée et une jupe trapèze, créant une silhouette en sablier tout en facilitant ses déplacements sur une grande scène.

On ne peut passer sous silence l’apparition de Beyoncé dans une création Công Tri lors du mariage intime de Rel Carter. Une robe audacieusement décolletée qui mettait en valeur sa silhouette. Cette année, Beyoncé a également été désignée par Billboard comme la "plus grande star pop du XXIᵉ siècle".

Cette création a également été choisie par l’actrice et femme d’affaires américaine Kate Hudson pour sa performance lors de la finale de The Voice de la 25e saison. Kate Hudson, célèbre pour son rôle dans Presque célèbre (Almost Famous, 2000), a remporté le prestigieux Golden Globe et reçu une nomination aux Oscars grâce à ce film.

En octobre, au concert Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter, l’actrice hollywoodienne Selena Gomez a captivé l’assistance dans une robe en sequins dotée d’un profond décolleté et d’une jupe plissée ornée de chiffon. Cette pièce est une variante de la collection Automne-Hiver 2024 que Công Tri a dévoilée quelques mois auparavant. L’ancienne star de Disney est devenue l’une des plus jeunes milliardaires self-made des États-Unis en 2024.

Parmi les faits marquants de l’année 2024 figure également la présence du top model mondialement reconnu Coco Rocha en couverture du magazine L’Officiel Fashion Book Monte Carlo. Elle portait une tenue issue de la collection Automne-Hiver 2023 de la marque Công Tri. Depuis le début de sa carrière, Coco Rocha est surnommée la "reine des poses" dans le monde du mannequinat, capable d’afficher 50 expressions faciales différentes en seulement 30 secondes.

En octobre, lors de l’événement Woman of the Hour at 92NY, l’actrice Anna Kendrick a fait une apparition élégante dans une petite robe noire en taffetas ornée d’un motif floral près du col et des boutons, une création de Công Tri. Cette tenue a sublimé la beauté et l’élégance ultime de la star. Anna Kendrick est également connue pour son rôle dans le film Pitch Perfect, qui a battu des records de box-office en Amérique du Nord.

Parmi celles ayant porté les créations exquises de Công Tri en 2024 figurent également Dongyu Zhou, Ariana DeBose, Jessica Chastain, Hailee Steinfeld, Jazmyn Simon, Kristen Wiig, Sandra Oh, Joey King, Eileen Gu, Nicola Coughlan, Molly Ringwald, Erin Moriarty, Zanna Rassi, Marisa Abela, Joey King, Kate Hudson, Janice Man, Zhou Ye, Zhang Xiaofei, Wu Jinyan, Sasha Lane, Santa, Zosia Mamet, MJ Rodriguez, Golda Rosheuvel, Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Gabrielle Union, Qin Lan, Shan Yichun, Tia Ray, Gigi Lai, Joan Chen, Monica Barbaro, Danielle Deadwyler, Li Yitong, Kelsea Ballerini, Gabrielle Union, Anya Taylor-Joy, Cynthia Erivo, Regina King, Paris Hilton, Sarah Michelle, et Ryan Destiny.

En revenant sur l’année 2024, le créateur Công Tri exprime qu’il se sent chanceux d’avoir conquis de nouveaux visages à Hollywood cette année. Cela a enrichi la liste des stars ayant porté ses créations lors des grands événements internationaux du monde du divertissement et des arts, comme le Festival de Cannes, la cérémonie des Oscars et les Grammy Awards. Au fil des années, Công Tri a contribué à affirmer la mode vietnamienne sur la scène internationale. L’année 2025 s’annonce prometteuse, avec de nouvelles réussites et des sommets encore plus élevés pour sa marque.

Texte : Bùi Phuong/CVN

Photos : Team NCT/CVN