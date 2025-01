Binh Duong : début d’année en fanfare avec plus de 1,7 milliard d’USD d'investissements approuvés

>> Binh Duong a besoin de 70.000 à 80.000 travailleurs en 2025

>> Binh Duong crée de nombreuses incitations pour les grands projets d'IDE

>> Des capitaux d'IDE de qualité : un nouveau moteur pour l'économie de Binh Duong

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire Võ Văn Minh a présidé la cérémonie de remise des certificats d’investissement à plus de 20 projets, représentant un total de 1,7 milliard d'USD, entièrement financés par des capitaux nationaux.

Ceci souligne une nouvelle fois la confiance des investisseurs vietnamiens dans le potentiel de développement de Binh Duong. Avec ses secteurs clés de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier et de l'industrie, Binh Duong s'affirme plus que jamais comme une destination d'investissement de premier plan au Vietnam, tant aujourd'hui que demain.

Infrastructures et urbanisme attractifs

Dans le secteur des infrastructures et de l'urbanisme, le projet le plus important en termes d'investissement est celui de la Société par actions QP Township, d’un montant de 3.800 milliards de dôngs. Viennent ensuite la Société par actions d’immobilier Bac Binh Duong avec 3.700 milliards de dôngs et la SARL de logement Vinh Phu, avec 3.400 milliards de dôngs. En outre, la société par actions d’immobilier Tân Viêt Phat et la SARL d’investissements de logements An Phu verseront respectivement 3.200 et 2.800 milliards de dôngs dans leurs futurs projets.

S’agissant des infrastructures, National Power Transmission Corporation (la Société générale de transmission d'électricité nationale), elle-même, met en place nombre de projets dont le poste de transformation Bên Cát 2 de 220kV, avec un capital d’investissement de plus de 1.100 milliards de dôngs. Cette société a aussi investi 441 milliards de dôngs dans la construction du poste de transformation Binh My de 220kV.

Il s’agit de deux projets énergétiques clés mis en place dans le Sud du pays. Pour sa part, Électricité du Sud déploie également son propre projet intitulé Lô, d’un capital de 247 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Parmi les projets phares, citons l'investissement de 2.100 milliards de dôngs de la société A&T Thuân An dans un complexe résidentiel de grande envergure et celui de 1.700 milliards de dôngs de la SARL Hoàng Nam pour le développement d'un nouveau quartier. Ces projets témoignent de l'attractivité de Binh Duong pour les investissements immobiliers à grande échelle. Sans oublier l'ambitieux projet d'extension de la zone industrielle de Rach Bap, porté par la société par actions de l'industrie An Diên, qui mobilisera plus de 1.000 milliards de dôngs et créera ainsi de nouvelles opportunités économiques.

Malgré un contexte économique mondial difficile, les investisseurs continuent de faire confiance à Binh Duong, comme en témoignent ces 1,7 milliard d’USD d'investissements approuvés dès le début de l'année.

Bien que les investissements directs étrangers jouent un rôle important dans l'économie de Binh Duong, ce sont les investissements nationaux, qui les dépassent régulièrement en dollars et apportent une stabilité financière durable, permettant à la province de mettre en œuvre des projets de développement ambitieux. Grâce à cette solide base d'investissements nationaux, Binh Duong se positionne comme une province prospère, prête à relever les défis de l'avenir et à saisir les opportunités d'une économie en constante évolution.

Environnement propice aux investisseurs

"L'interconnexion des infrastructures à Binh Duong, renforcée par les politiques gouvernementales, a créé un environnement propice à l'émergence de nouvelles opportunités, au bénéfice de tous les acteurs économiques de la province", a remarqué Đặng Hồng An, président du conseil des membres de la société Q&T Thuân An. La combinaison harmonieuse d’infrastructures modernes, d'un environnement des affaires attractif et de politiques publiques incitatives a créé un écosystème propice à l'épanouissement des entreprises et à la croissance économique.

Pour sa part, le président du Comité populaire de la province, Võ Văn Minh, a mis l'accent sur le rôle des entreprises comme un "vecteur du progrès économique et social" dans la province. Ainsi, pour atteindre son but de croissance à deux chiffres (PIB de 10%) en 2025, Binh Duong "met tout en œuvre" pour mobiliser toutes les sources de financement possibles, notamment celles du secteur privé qui constitue un "facteur crucial" pour une avancée spectaculaire.

Photo : VNA/CVN

Consciente des défis à relever, Binh Duong est déterminée à persévérer et à innover pour construire un avenir plus prometteur, où la province pourra pleinement exploiter son potentiel. Le responsable affirme les "efforts inlassables" des entreprises qui contribuent à faire Binh Duong l’"une des destinations les plus attrayantes pour les investisseurs".

En 2024, Binh Duong a confirmé sa position de pôle d'attraction pour les investissements, grâce à un écosystème économique dynamique favorisé par des politiques publiques incitatives et des infrastructures de qualité. Les investissements massifs, tant nationaux qu'internationaux, ont été un catalyseur essentiel de son développement socio-économique, la propulsant vers de nouveaux sommets

Selon Võ Văn Minh, ces "contributions significatives" du secteur privé ne se contentent pas seulement d’aider Binh Duong à dynamiser la croissance de la région Sud, mais à affirmer également sa position prestigieuse sur la scène économique tant nationale qu’internationale.

"En plaçant le succès des investisseurs au cœur de ses priorités, Binh Duong s'engage à offrir un environnement des affaires des plus attractifs", a fait part son président du Comité populaire. En offrant un environnement des affaires transparent, équitable et dynamique, Binh Duong favorise la confiance des investisseurs, le développement d'une communauté d'affaires prospère et s'inscrit pleinement dans le processus d'intégration économique.

Hông Anh/CVN