Les beautés vietnamiennes rayonnent dans les créations de Công Tri

En 2024, plus de 40 célébrités vietnamiennes ont brillé sur la scène en portant les créations de la maison de haute couture CONG TRI. Les robes d’exception ont été choisies pour de grands événements et remises de prix, ainsi que pour figurer dans les magazines de mode prestigieux.

Les créations de la collection Printemps-Été 2024 de CONG TRI ont particulièrement captivé l’attention des célébrités vietnamiennes. L’une des apparitions les plus mémorables a eu lieu lors de la soirée musicale marquant les 20 ans de carrière de Hô Ngoc Hà. La chanteuse a ébloui le public dans une robe en soie chiffon ornée d’une longue frange partant de l’épaule, une création issue de la collection Automne-Hiver 2024 de Công Trí.

Lors d’un événement organisé dans le cadre du concours Miss Universe Vietnam 2024, le supermodel Thanh Hang a fait sensation en arborant une somptueuse création en soie chiffon signée CONG TRI. Cette tenue élégante sublimait son allure intemporelle grâce à une silhouette inspirée du yếm (couvre-sein traditionnel des Vietnamiennes d'antan), rehaussée de délicats détails floraux et de cristaux scintillants.

Au cours de l'année écoulée, la chanteuse Chi Pu a captivé l'attention du public en portant une robe de soirée asymétrique issue de la collection Automne-Hiver 2024 de la marque CONG TRI.

Lors du concert de musique “Hoa Xuân Ca 2024”, la chanteuse My Tâm a ébloui le public en portant une création issue de la collection Printemps-Été 2024. Son allure, son charisme et la sophistication de cette tenue signé CONG TRI ont fait d’elle l’une des "reines" de la soirée. Cette même robe, empreinte d'élégance et de raffinement, avait également été choisie par la star internationale Beyoncé pour une réception de mariage intime au sein de sa famille, confirmant ainsi le rayonnement mondial de la marque.

Lors de l'émission musicale “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024”, la chanteuse Tóc Tiên a séduit le public avec une robe courte bubble en taffetas, signée CONG TRI. Cette création remarquable, avec sa silhouette ballon et son bas volumineux, captait l’attention par son élégance et sa modernité.

La partie supérieure de la robe, ornée de tissages délicats, était sublimée par une décoration florale à la taille, accentuant la féminité et le charme de l’artiste, tout en mettant en valeur son style audacieux et sophistiqué.

En 2024, Công Tri a indéniablement laissé une empreinte indélébile dans l'industrie de la haute couture vietnamienne, témoignant de son savoir-faire exceptionnel et de son esthétique raffinée.

Cependant, l'influence de la marque ne se limite pas aux frontières du Vietnam : ses créations s'invitent régulièrement sur la scène internationale, ornant des célébrités lors de prestigieux événements et cérémonies mondiales.

Avec une trajectoire aussi prometteuse, 2025 s'annonce comme une année charnière pour Công Tri, destinée à propulser la mode vietnamienne vers de nouveaux horizons et à rivaliser avec les grandes maisons internationales.

Texte : Bùi Phuong/CVN

Photos : Team NCT/CVN